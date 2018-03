Revolutia fiscala a generat un dezechilibru major pe piata muncii: PFA versus CM. Se pregatesc noi modificari fiscale

Astfel, indiferent de suma castigata, obligatia de plata este de 190 de lei la sanatate si 475 de lei la pensii, sumele rezultate din aplicarea procentului de contributii la salariul minim pe economie. Desigur, cei care au un PFA pot sa plateasca mai mult, daca vor, dar este optonal, nu obligatoriu, ca in cazul salariatului.Decizia a fost luata ignorand nenumaratele avertismente lansate in spatiul public de consultantii fiscali. Acestia au atras atentia ca taxele platite de un PFA sau microintreprindere vor fi semnificativ mai mici decat cele platite de un salariat cu contract de munca, ceea ce ar putea duce la o migrare serioasa spre modalitatile de remunerare cu fiscalitatea cea mai redusa.Acum, la doar 2 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta care a modificat Codul Fiscal, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, se arata iritat ca exista mari diferente intre contributiile platite de salariati si cei care lucreaza ca persoane fizice autorizate si anunta ca vrea sa schimbe taxarea PFA-urilor.Interesant este ca discursul sau pune accent pe marea nedreptate care se desfasoara sub ochii nostri, nedreptate pe care, cu simtul dreptatii si in mod eroic, PSD o va indrepta."Astazi, un salariat plateste contributie la cat castiga, dar pe PFA - cu castiguri uneori mult mai mari - se plateste la suma minima, la 1.900 de lei. Este corect asa? Nu e corect si lucrurile acestea se vor rezolva", a spus ministrul, saptamana trecuta.Nicio asumare a unor decizii asupra carora au fost avertizati, nicio scuza catre mediul de afaceri pe care, din nou, il bulverseaza si caruia ii schimba din mers taxele si impozitele pe care ar trebui sa isi bazeze bugetul si planurile pe anul in curs.PFA vs carte de munca - un dezechilibru prea mareClaudia Sofianu, partener in cadrul companiei de consultanta financiara si audit Ernst & Young Romania, spune ca, intr-o oarecare masura, este normal ca un PFA sa plateasca taxe mai mici decat un salariat. Dar, in prezent, diferenta este mult prea mare: un salariat cu 5.000 lei brut plateste impozit si contributii cat un PFA care castiga 14.000 de lei."Situatia remarcata de dl Teodorovici este cea asupra careia am ridicat atentia in nenumarate randuri incep ...citeste mai departe despre " Revolutia fiscala a generat un dezechilibru major pe piata muncii: PFA versus CM. Se pregatesc noi modificari fiscale " pe Ziare.com