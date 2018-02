Revolutia fiscala face prapad la IMM-uri: Un antreprenor din doi va face concedieri

Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul de contributii de la angajator la angajat, a precizat presedintele Consiliului National al Inreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.Cei mai multi au facut-o, insa, cu dificultate, asumandu-si riscuri importante pentru viitorul afacerii, reiese dintr-un sondaj realizat pe asociatia patronala pe un esantion de circa 1.800 de IMM-uri.Doua sunt modificarile fiscale care au avut un puternic impact asupra IMM-urilor, potrivit lui Florin Jianu: cresterea salariului minim incepand cu data de 1 ianuarie si transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in forma prevazuta de OUG 79/2017."Nu mai putin de 80% dintre angajatori au declarat ca au intampinat dificultati in ceea ce priveste cresterea salariului minim al angajatilor. In plus, 1 din 2 antreprenori a apreciat ca va fi nevoit sa concedieze intre 1 si 5 angajati in urma aplicarii acestei masuri. In conditiile in care media de angajati pe IMM este de 2,5, este destul de evident faptul ca parte dintre aceste societati s-ar putea inchidere in urma disponibilizarilor", a precizat Florin Jianu.Si transferul contributiilor sociale va avea efecte dintre cele mai nefaste asupra activitatii IMM-urilor."Daca la inceputul anului trecut, 2 intreprinzatori din 3 sustineau ca nu vor trece contributiile de la angajator la angajat, intre timp lucrurile s-au schimbat si IMM-urile se conformeaza. Pana acum, 7 din 10 IMM-uri au transferat deja contributiile. Nu mai putin de 60% dintre antreprenori au declarat, insa, ca au intampinat dificultati in acest proces", a mai spus presedinte CNIPMMR.5 din 10 angajatori au crescut salariile angajatilor part-time. Restul au disponibilizatVa reamintim ca, in urma revolutiei fiscale, angajatii part-time au fost obligati sa achite contributii sociale nu la nivelul veniturilor realizate, ci la cel al salariului minim brut in cuantum de 1.900 lei.In consecinta, venitul angajatilor a scazut, unii dintre ei constatatand in ianuarie ca valoarea contributiilor datorate statului depasea chiar venitul pe care il realizasera. Deci trebuiau sa vina cu bani de acasa pentru a plati taxele datorate catre stat.Ca sa rezolve pro ...citeste mai departe despre " Revolutia fiscala face prapad la IMM-uri: Un antreprenor din doi va face concedieri " pe Ziare.com