Revolutia Fiscala se discuta in Parlament: Oamenii de afaceri cer modificari substantiale

Reprezentantii mediului de afaceri prezenti la sedinta din 14 februarie a Comisiei de buget din Camera Deputatilor - cea care face raportul in baza caruia OUG 79/2017 va deveni lege - au cerut adoptarea unor masuri care sa limiteze efectele negative ale Revolutiei Fiscale.Astfel, cei mai multi oameni de afaceri au sustinut ca microintreprinderilor ar trebui sa li se permita sa aleaga modul in care vor fi impozitate de catre stat. Mai exact, sa li se permita sa opteze pentru plata impozitului pe profit in cuantum de 16%, in defavoarea celui in cuantum de 1% pe cifra de afaceri.In plus, parte dintre intreprinzatori au solicitat ca baza de calcul pentru plata contributiilor sociale sa scada de la 5 salarii medii brute la 3 salarii medii brute, in urma majorarii salariale determinate de transferul de contributii de la angajator la angajat.Totodata, parte dintre oamenii de afaceri au solicitat limite mai generoase de deductibilitate a dobanzilor pentru multinationale.Camera de Comert Romano-Americana e impotriva transferului contributiilorDan Schwartz, reprezentantul Camerei de Comert Romano-Americane, a apreciat ca revolutia fiscala n-a facut decat rau in Romania."Ordonanta 79/2017 a produs multiple distorsiuni in mecanismele pietei. Acestea se manifesta atat in zona de contributii sociale, cat si in zona impozitului pe profit. Schimbarea modului de plata a contributiilor sociale a generat nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor.OUG 3/2018 a incercat sa rezolve problemele, dar n-a facut decat sa le mute. Nu suntem sustinatori ai ideii preluarii veniturilor sociale. Nu acum si nu fara o analiza. Si nu identificam o motivatie economica si profesionala fiscala pentru a o face. Noi spunem ca modul in care erau platite functiona. In multe tari dezvoltate din lume transferul de contributii nu e bine privit din cauza ca produce o ruptura intre angajatori si angajati", a declarat Dan Schwartz.Dan Badin a declarat, tot in numele Camerei de Comert Romano-Americane, ca oamenii de afaceri pe care ii reprezinta isi doresc modificarea Codului Fiscal prin legi ale caror pre