"Revolutia fiscala" zace de 7 luni in Parlament. Se evita votarea legii de frica CCR?

S-au implinit sapte luni de cand OUG 79/2017 zace in Parlament, iar alesii nu au fost interesati sa voteze in sesiunea care abia s-a incheiat legea privind aprobarea ordonantei.Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul n-a fost terminat nici pana in ziua de azi.Guvernul a tot carpit in acest timp "revolutia fiscala" prin mai multe ordonante de urgenta. Cu toate acestea, oamenii de afaceri au atras atentia ca inca mai sunt multe probleme care trebuie rezolvate in ordonanta 79.Mai mult, ei vor sa vada forma finala a legii, pentru ca se tem ca vor mai exista modificari. De fapt, pana cand toate ordonantele care modifica legislatia fiscala nu vor trece de Parlament, oamenii de afaceri nu vor sti cu certitudine care sunt regulile fiscale dupa care functioneaza in acest an."Parlamentarii nu voteaza, de frica atacarii la CCR"De ce amana insa parlamentarii de 7 luni de zile votarea Legii de adoptare a ordonantei privind "revolutia fiscala"? De teama faptului ca va fi atacata la CCR, pentru ca stiu ca este neconstitutionala, a declarat pentru Ziare.com presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin.Potrivit acestuia, in momentul de fata, doar Avocatul Poporului poate ataca ordonanta la CCR. De altfel, ne-a spus Dumitru Costin, anul trecut, imediat dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, BNS a facut o sesizare la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa atace "revolutia fiscala" la Curtea Constitutionala. S-au lovit insa de un refuz."De frica atacarii la CCR (nu este votata legea - n.red) . Noi am sesizat imediat Avocatul Poporului, in 15 noiembrie, in saptamana imediat urmatoare dupa ce s-a publicat in Monitorul Oficial. Am inregistrat sesizarea, Avocatul Poporului este insa anesteziat, i s-a cerut discret sa nu apere poporul, desi se numeste avocat al poporului. In schimb, i-au promis ca ii cresc pensia. Si i-au facut o pensie speciala.Acum numai Avocatul Poporului poate ataca ordonanta sau daca o instanta de judecata stabileste la un moment dat o exceptie de neconstitution