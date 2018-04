"Revolutia fiscala" zace de patru luni in Parlament. PSD o blocheaza in comisii. Mediul de afaceri avertizeaza: Exista o tensiune reala

Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul nu a ajuns pe ordinea de zi a Comisiei nici pana in ziua de azi.In schimb, in tot acest timp, deoarece consecintele aplicarii modificarilor la Codul Fiscal au fost dramatice in unele domenii, au fost adoptate mai multe ordonante de urgenta care au carpit "revolutia fiscala".Dupa socurile initiale, mediul de afaceri traverseaza acum o perioada de incertitudine, cu fiecare luna ce trece fara ca forma finala a legislatiei fiscale aplicabila pentru 2018 sa fie adoptata.Mediul de afaceri se confrunta cu nesiguranta si impredictibilitate. Exista o tensiune realaFlorin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, spune ca exista o tensiune reala in randul oamenilor de afaceri, mai ales ca exista voci care sustin ca aceasta ordonanta ar putea fi declarata neconstitutionala."Este vorba de nesiguranta, impredictibilitate. Sunt voci care se tem ca va fi declarata neconstitutionala si cu atat mai mult este datoria parlamentarilor sa accelereze adoptarea acestei ordonante sub forma de lege pentru a inlatura astfel de zvonuri.Este clar ca exista o tensiune reala, pentru ca, pe de o parte, aceasta ordonanta a taiat drastic, cu 40%, veniturile administratiilor locale, iar reprezentantii lor probabil ca se impotrivesc in continuare legii, pentru ca ei nu stiu cum vor fi compensati pentru acele taieri. Iar, pe de alta parte, sunt aceste semnale ca ar putea fi declarata neconstitutionala.Suntem in situatia in care nici nu stii cum e catastrofa mai mare. Ce s-ar intampla daca aceste lucruri s-ar schimba acum, ce s-ar intampla cu cei care au marit salariile, ce se intampla cu o serie de masuri luate. Sunt intrebari foarte dure si este de intrebat in momentul de fata daca a existat studiu de impact, daca a fost aviz legislativ pentru aceasta ordonanta. Si am vrea si noi sa vedem acest aviz. Ma intreb, daca acum se discuta despre constitutionalitate, de ce cei care au dat avizul legislativ nu ies sa spuna: acceleram trecerea ei, este constitutionala", explica F ...citeste mai departe despre " "Revolutia fiscala" zace de patru luni in Parlament. PSD o blocheaza in comisii. Mediul de afaceri avertizeaza: Exista o tensiune reala " pe Ziare.com