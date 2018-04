Romanii pot dona mai multi bani, dar numai catre anumite ONG-uri: De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti?

Decizia a fost luata pentru a repara un efect negativ al revolutiei fiscale. Mai exact, prin scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, s-au redus mult sumele care puteau fi donate de populatie ONG-urilor prin cota de 2% din impozitul pe venit.La prima vedere, masura pare a fi una buna, insa limitarile impuse de guvern creeaza discriminari majore si lasa fara venituri atat organizatiile din educatie, mediu, cultura, dar si pe cele care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.Mai exact, Guvernul a decis ca aceasta cota majorata, de 3,5%, se aplica doar "entitatilor nonprofit si unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat".Cere si ti se va da. Oare?La inceputul anului, ONG-urile au cerut majorarea cotei care poate fi redirectionata din impozitul anual pe salarii si pensii catre organizatii, pentru a compensa pierderile suferite dupa ce impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10%.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a aratat deschis la solicitarea organizatiilor, afirmand ca statul trebuie sa le sprijine activitatile."Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi deosebite trebuie facuta. Altfel nu pot sa asigure ceea ce au de facut si scopul pentru care au fost infiintate. Statul trebuie sa vina sa sprijine. Am stabilit cu doamna prim-ministru ca toate aceste propuneri pe care dansii le-au ridicat sa fie in urmatoarele doua saptamani centralizate pentru a vedea fiecare problema in parte", declara, la inceputul lunii martie, Teodorovici.Ministrul a analizat cererile organizatiilor si a decis ca doar ONG-urile din domeniul social, acreditate, sa beneficieze de aceasta majorare. Au fost ignorate ONG-urile din domeniul social neacreditate, cele din sanatate, din educatie, mediu, cultura. Acestea nu vor putea compensa reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%.Pe ce s-a bazat Ministerul de Finante cand a luat o astfel de decizie? Ce criterii au fost avute in vedere? Nu se stie, pen ...citeste mai departe despre " Romanii pot dona mai multi bani, dar numai catre anumite ONG-uri: De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti? " pe Ziare.com