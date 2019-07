Sectorul 2 plateste cea mai mare taxa de gunoi din tara. Firma de salubritate primeste de 3 ori mai mult decat incaseaza Primaria

De la 1 martie, de cand a intrat in vigoare taxa, si pana in prezent, la bugetul local s-au incasat 6,4 milioane de lei. In acelasi timp, pentru operatorul aflat sub contract cu primaria s-au platit 19,7 milioane lei, adica de trei ori mai mult decat incasarile din taxa de habitat.Iar firma care se ocupa de ridicarea gunoiului in Sectorul 2 este Supercom SA. Adrian Alexandru, consilier local USR, avertizeaza ca, de 15 ani, la Sectorul 2 nu s-a mai organizat o licitatie pentru servicii de salubrizare contractele, fiindu-i atribuite doar Supercom.Anul trecut, spune Adrian Alexandru, Primaria Sectorului 2 si Consiliul Sectorului 2 au fost obligate de Inalta Curte de Casatie si Justitie sa organizeze licitatie pentru serviciul de salubrizare. Cu toate astea, autoritatile au ignorat decizia ICCJ.Si, mai nou, primaria vrea taxa de habitat si pentru firme, inclusiv ONG-uri, astfel ca acestea vor plati cu 2,5 ori mai mult decat in prezent pentru ridicarea gunoiului. Si totul se intampla prin negociere, tot fara licitatie, tot cu Supercom SA.Consilierul local USR sustine ca atat primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader (PSD), cat si viceprimarul Dan Cristian Popescu (PNL) vor ca Supercom SA, firma detinuta de un fost senator PSD, sa se ocupe in continuare de salubrizare si din aceasta cauza cei doi ignora decizia instantei si refuza sa faca licitatie.Cum au ajuns locuitorii Sectorului 2 sa plateasca cea mai mare taxa de habitat din taraSuntem o capitala europeana, dar pentru acelasi serviciu unii nu platesc deloc, cum ar fi locuitorii din sectorul 1 si 3, iar in Sectorul 2 se achita cea mai mare valoare a taxei de gunoi din tara, a declarat pentru Ziare.com Adrian Alexandru, consilier local USR Sector 2.El a povestit cum s-a ajuns la aceasta situatie:"In luna decembrie 2018, s-a dat o hotarare de consiliu prin care s-a instituit taxa de habitat de 159 de lei, cea mai mare din tara, si cu o subventie de 28 de lei. Pe aceasta am reusit sa o suspendam si, ulterior, sa o anulam. Aceasta suspendare a avut loc la finalul lunii ianuarie.S-a dat apoi o alta hotarare de consiliu in februarie, prin care taxa a intrat in vigoare de la 1 martie. Suma a ramas aceeasi, doar ca s-a ...citeste mai departe despre " Sectorul 2 plateste cea mai mare taxa de gunoi din tara. Firma de salubritate primeste de 3 ori mai mult decat incaseaza Primaria " pe Ziare.com