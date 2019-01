Sectorul din Bucuresti unde locuitorii sunt obligati sa plateasca cea mai mare taxa de gunoi din tara. USR va ataca masura

Cei care colecteaza separat deseurile reciclabile (hartie, metal, sticla sau plastic) vor beneficia de o subventie de 30 de lei pe an, ceea ce inseamna ca vor achita 129 de lei anual.Taxa, care urmeaza sa fie instituita de la 1 martie, va fi platita inclusiv de copii si pensionari.In prezent, cetatenii Sectorului 2 platesc direct la operatorul de salubrizare 8,46 lei de persoana pe luna.USR contesta taxa: E cea mai mare din taraUSR precizeaza ca Sectorul 2 are valoarea cea mai ridicata din Bucuresti pentru plata salubrizarii si, totodata, cea mai mare din tara."Consiliul Local Sector 2 a impus o taxa de habitat de 159 lei/persoana/an pe care orice locuitor din Sectorul 2, nou-nascut sau pensionar, va trebui sa o plateasca de la 1 martie. Valoarea acestei taxe este cu peste 50% mai mare decat valoarea pe care o platesc locuitorii urmatorului sector. Sectorul 1 si Sectorul 3 au taxa zero la gunoi.Valoarea de 159 lei/persoana/an este cea mai mare valoare din tara. Taxa a fost introdusa fara dezbatere publica. Primaria Sectorului 2 a organizat dezbaterea publica dupa introducerea taxei", a scris pe Facebook Adrian Alexandru, consilier local USR Sector 2.Asadar, USR a anuntat ca depune o plangere la Consiliul Local Sector 2, fiind primul pas in vederea atacarii hotararii in contencios administrativ."Metodologia pentru stabilirea taxei nu respecta legea. USR va depune o plangere prealabila la Consiliul Local Sector 2. Este primul pas in vederea atacarii in contencios admninistrativ. Vom trimite o sesizare si catre Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru ca dupa parerea noastra hotararea de consiliu local incalca GDPR-ul, iar autoritatile nu au de ce sa ceara CNP-urile contribuabililor.Vom face o sesizare si catre Consiliul Concurentei, pentru ca este cel care a inaintat actiune in instanta impotriva primariei pentru organizarea licitatiei in august 2018, ICCJ a dat o sentinta definitiva si irevocabila prin care primaria trebuie sa organizeze licitatie, decizie care este in acest moment ignorata si neresepectata", au precizat marti reprezentantii USR Sector 2.Acestia reclama si ca taxa trebuie achitata doar de catre persoanele fizice."Persoanele juridice nu platesc. Cu alte cuvinte, jocurile de nor ...citeste mai departe despre " Sectorul din Bucuresti unde locuitorii sunt obligati sa plateasca cea mai mare taxa de gunoi din tara. USR va ataca masura " pe Ziare.com