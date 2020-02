Legea a fost reexaminata, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.147/13.03.2019 in acest sens.Astfel, dupa cum a fost adoptat de Senat proiectul, daca prejudiciul este mai mic de 100.000 de euro si este achitat integral, se poate aplica pedeapsa cu amenda."In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, la primul termen de judecata, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda.Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o actiune administrativa care se inregistreaza in cazierul judiciar", arata proiectul amendat si adoptat luni de Senat, conform Agerpres.Textul actual prevede ca, "in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul acopera integral pretentiile partii civile, limitele prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate".Initiatorii legii sunt deputatii PSD Simona Bucura-Oprescu, Aida-Cristina Caruceru, Andreea Cosma, Bianca-Miruna Gavrilita, Nicusor Halici, Iulian Iancu, Laura-Mihaela Moagher, Eugen Neata, Alexandra Presura, Catalin-Marian Radulescu, Matei Suciu, Razvan-Ion Ursu, Radu Costin Vasilica, Nicolae Velcea, George-Gabriel Visan, Sorinel-Marian Vrajitoru.Senatorii au adoptat acest proiect cu 72 de voturi "pentru", 33 "impotriva" si o abtinere. Camera Deputatilor este for decizional. ...citeste mai departe despre " Senat: Evazionistii sub 100.000 de euro care platesc prejudiciul scapa de inchisoare " pe Ziare.com