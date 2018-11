Prin modificarile aduse Codului Fiscal, propunerea legislativa prevede introducerea bauturilor racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri libere in categoria produselor pentru care se percep, direct sau indirect, taxe speciale asupra consumului (accize armonizate), precum si exceptarea de la plata accizelor a sucurilor din fructe fara adaos de zaharuri, a bauturilor racoritoare destinate consumului propriu fabricate de persoanele fizice si a bauturilor racoritoare produse pe loc, prin stoarcere, vandute neimbuteliate, prevede proiectul initiat de parlamentari din tot spectrul politic.De asemenea, prin modificarile aduse Legii sanatatii, bauturile racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri libere au fost incluse in categoria produselor asupra carora au fost instituite contributii in scopul combaterii consumului excesiv de astfel de produse (tutun, bauturi alcoolice) si pentru finantarea cheltuielilor de sanatate, conform propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Initiativa legislativa defineste bauturile racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri libere ca fiind "acele bauturi cu un continut de zaharuri libere de cel putin cinci grame la 100 de mililitri de produs, inclusiv acele bauturi care au zaharuri libere adaugate care impreuna cu zaharurile intrinseci depasesc limita mentionata".Comisiile pentru Buget-Finante si cea pentru Sanatate Publica au dat raport comun de respingere a proiectului.Senatul este prima Camera sesizata cu acest act normativ.Citeste si:Un senator vrea sa suprataxeze sucurile cu zahar: Romania are cel mai mare consum de racoritoare indulcite din EuropaOMS cere tuturor statelor sa impuna o taxa pe bauturile racoritoare cu zahar ...citeste mai departe despre " Senatul a adoptat tacit suprataxarea sucurilor cu mult zahar " pe Ziare.com