Senatul a aprobat Declaratia unica. Legea merge la Camera

Legea merge acum la Camera Deputatilor, care este for decizional.Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost adoptata de Guvern in 15 martie, iar o saptamana mai tarziu a fost publicata in Monitorul Oficial, intrand asftel in vigoare.Iata care sunt cele mai importante modificari dupa intrarea in vigoare a Declaratiei uniceDeclaratia unica va reuni sapte declaratii:Declaratia 200 (veniturile realizate din Romania); Declaratia 201 (veniturile realizate din strainatate); Declaratia 220 (venitul estimat/norma de venit); Declaratia 221 (normele de venit pentru agricultura); Declaratia 600 (stabilirea contributiilor de pensii - CAS - si sanatate - CASS - datorate statului); Declaratia 604 (stabilirea CASS pentru persoanele fara venituri); Declaratia 605 (cererea de stopare a platii CASS pentru persoanele fara venituri)Anul acesta termenul de depunere este 15 iulie. In anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal."Este un pas important in ceea ce inseamna reformarea ANAF si stimulam contribuabilii. Daca depun Declaratia unica pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018. Deci ei pot avea in total 10% reducere", a precizat ministrul Eugen Teodorovici, in momentul in care a fost adoptata ordonanta de urgenta.Declaratia unica va putea fi depusa online din 16 mai. Parola de acces vine prin postaContribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat recent ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici."Declaratia (unica - n.red.) acum este finala, nu apare nicio alta varianta peste o zi, doua sau trei. Formularul inteligent, acel formular va fi disponibil online incepand cu data de 16 mai, pentru ca oamenii sa poata depune astfel declaratia unica. Vrem ca pana la finalul anului sa avem si o aplicatie telefonica pentru cei ...citeste mai departe despre " Senatul a aprobat Declaratia unica. Legea merge la Camera " pe Ziare.com