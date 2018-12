Sindicatele din Sanatate au suspendat negocierile, dupa ordonanta lui Teodorovici: Trateaza salariatii cu aroganta si dezinteres

"Nu vom mai permite ca buna noastra credinta sa fie rasplatita cu aroganta, desconsiderare si dezinteres", au transmis sindicalistii care anunta ca vor face toate demersurile legale pentru a proteja interesele lucratorilor pe care-i reprezinta."Proiectul de OUG aflat astazi pe masa Consiliului Economic si Social blocheaza evolutia legala a veniturilor din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala. Astfel, art. 34 al proiectului de act normativ aduce o noua discriminare pentru colegii care deja au fost nedreptatiti prin neacordarea cresterilor salariale la nivelul anului 2022.Blocarea cuantumului sporurilor la nivelul lunii decembrie 2018 inseamna o noua amagire, mai ales pentru salariatii care vor beneficia de cresterea cu 25% din diferenta dintre salariul de baza actual si cel din 2022, incepand cu 1 ianuarie 2019", au transmis, miercuri, reprezentantii Federatiei Sanitas.Potrivit acestora, pentru lucratorii din unitatile de asistenta sociala carora nu li s-au putut acorda sporurile in 2018, dar care aveau sperante justificate pentru acordarea acestora incepand cu 1 ianuarie 2019, "acest act normativ desfiinteaza orice posibilitate legala de intrare in normalitate"."In acelasi timp, documentul in discutie nu permite raportarea sporurilor pentru conditii de munca la salariul din 1 ianuarie 2019 (salariul majorat conform Legii 153/2017), fapt care este inacceptabil din punctul nostru de vedere si creeaza premisele unui nou conflict de munca in sistemul sanitar si cel de asistenta sociala.Federatia SANITAS din Romania atrage atentia, in aceste conditii, ca adoptarea acestei Ordonante de Urgenta fara consultarea partenerilor sociali si cu o celeritate care ridica mari semne de intrebare, ne obliga sa demaram toate procedurile legale prin care sa protejam si sa obtinem drepturile legitime ale membrilor nostri de sindicat", mai spun sinficalistii.Acestia afirma ca au fost in permanenta deschisi la dialog."Mentionam ca deschiderea noastra la consultari si negociere a fost si va fi mereu declarata si respectata, insa nu vom mai permite ca buna noastra credinta sa fie rasplatita cu aroganta, desconsiderare si dezinteres fata de salariatii din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala, motiv pentru care astazi, 19 d ...citeste mai departe despre " Sindicatele din Sanatate au suspendat negocierile, dupa ordonanta lui Teodorovici: Trateaza salariatii cu aroganta si dezinteres " pe Ziare.com