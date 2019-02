Reforma fiscala propusa de USR: fara impozit pe salariul minim si profitul reinvestit, CAS progresiv pentru tineri (Document)

Precizarile au fost facute joi de deputatul Claudiu Nasui si consilierul presedintelui USR pe programul de guvernare al partidului, Andrei Caramitru."Munca in Romania este extrem de taxata, avem cele mai mari taxe pe munca din Europa de Est si lucrul acesta noi consideram ca trebuie sa se schimbe. Ceea ce vizam pe termen lung este sa nu mai fie impozitat salariul minim deloc. Pe termen scurt avem o serie de masuri. De exemplu, un CAS progresiv pentru tineri - pentru ca tinerii oricum nu constituie o parte foarte mare a fortei de munca si au dificultati de integrare in piata muncii. (...) Noi consideram ca este absolut esential sa mentinem cota unica, dar sa existe un prag sub care nu se platesc impozite. Adica, sa nu se mai impoziteze saracia. Iar pentru a ajunge acolo propunem un sistem gradual. Un CAS care sa fie mai mic, de exemplu, pentru tineri, fara impozit pe venit pentru salariul minim si, gradual, eliminat CAS si CASS pentru salariul minim", a precizat Nasui, membru in Comisia pentru buget a Camerei Deputatilor.Cum va reforma USR taxarea si ANAF-ul (Document)El a mentionat ca aceste masuri ar urma sa aiba un impact de cateva zeci de miliarde, dar care ar putea fi acoperit prin taierea pensiilor speciale si a banilor destinati Programului National de Dezvoltare Locala."Impactul masurilor acestea este mare, dar si lucrurile pe care vrem sa le taiem din buget sunt de asemenea mari. Noi am spus intotdeauna: fara pensii speciale. (...) PNDL a avut credite de angajament in 2017 de 30 de miliarde de lei. Toate acestea, daca le taiem, dintr-odata sunt bani. Cheltuielile statului roman in 2018 au crescut cu 46,3 de miliarde de lei. Masurile pe care le propunem noi au impact de cateva zeci de miliarde, dar acela este foarte sustenabil, in conditiile in care taiam din alte parti, de tipul PNDL", a explicat el.USR doreste de asemenea o reforma "radicala" a ANAF, prin profesionalizare si depolitizare, prin implementarea unor metode de analiza informatica din bazele de date ale statului pentru firme, administratori si persoane cu venituri sau active importante. Un alt obiectiv este standardizarea procedurilor de analiza si control."Noi nu avem atat de mult o probl ...citeste mai departe despre " Reforma fiscala propusa de USR: fara impozit pe salariul minim si profitul reinvestit, CAS progresiv pentru tineri (Document) " pe Ziare.com