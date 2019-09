Sondaj AmCham: Cota unica, principala masura care favorizeaza investitiile in Romania

"Intr-o majoritate covarsitoare, 75% dintre participanti considera cota unica ca fiind dintre principalele masuri care favorizeaza investitiile si fac Romania competitiva. Pe locul 2, nu surprinzator, pentru ca printre membri AmCham nu sunt numai companii multinationale, sunt si companii romanesti, un numar suficient de mare, cea de-a doua masura foarte apreciata este cota de impozit pe dividende, de 5%, care a stimulat ramanerea capitalului in Romania. Pe locul trei, destul de aproape, peste jumatate dintre participanti considera ca stimulentele fiscale sunt masuri care incurajeaza mediul de afaceri din Romania", a spus Ionut Simion.Respondentii la sondaj au mai mentionat armonizarea legislatiei fiscale cu legislatia europeana (58%) si legislatia pentru regimul de holding (30,7%), la capitolul avantaje ale politicii fiscale."Cea de-a doua intrebare este 'Va rugam sa selectati principalele neajunsuri, maxim 5, ale legislatiei fiscale curente care constituie o bariera pentru investitii suplimentare si afecteaza perceptia generala despre mediul de afaceri din Romania'.'Castigatorul' acestor masuri care sunt privite ca fiind neajunsuri o reprezinta atractivitatea scazuta a stimulentelor fiscale. Fie datorita materialitatii lor scazute, fie datorita faptului ca practic nu pot fi aplicate", a afirmat Ionut Simion.El a mentionat existenta stimulentelor fiscale doar pe hartie, dar care nu pot fi aplicate, iar exemplul ce cel mai bun il reprezinta stimulentele din domeniul cercetarii si dezvoltarii."Evident, Ordonanta 114 conduce in topul ingrijorarilor membrilor nostri. Aceasta ordonanta a aratat ca in Romania orice este posibil. Ca aceasta stabilitate si predictibilitate despre care tot am vorbit si care poate s-a tradus prin modificarea Codului Fiscal in discutii aprinse, Ordonanta 114 a aratat ca oricand peste noapte pot aparea modificari legislative care pot schimba fundamental regula jocului chiar in timpul jocului", a declarat Ionut Simion.Alte neajunsuri mentionate de respondentii la sondaj sunt: nearmonizarea la timp a legislatiei fiscale cu cea contabila si neplafonarea CAS si CASS.Intrebarile din sondaj au vizat de asemenea principalele neajunsuri ale administratiei fiscale care constituie o bariera pentru investitii suplimentare si pentru mediul de afaceri in general. Peste 85% dintre raspunsuri au identificat lipsa digitalizarii ANAF in topul neajunsurilor.Cu privire la masurile recomandate in vederea imbunatatirii legislatiei fiscale, selectia acestora se mentine in zona rezolvarii deficientelor semnalate precum: predictibilitatea procesului de adoptare a masurilor de politica fiscala, 82%; transparenta si stabilitatea politicii fiscale - 76%; reducere a evaziunii fiscale prin digitalizare si alte masuri de combatere a evaziunii - 72%; modernizarea ANAF - 61%; strategie de stimulare a investitiilor cu valoare adaugata mare - 50%."In timp ce noi stagnam, statele care inteleg oportunitatile economiei digitale si provocarile actuale isi adapteaza legislatia fiscala pentru atragerea si favorizarea modelelor de afaceri bazate pe inovatie si valoare adaugata mare. Daca Romania nu va lua urgent masuri pentru a atrage functiile importante ale modelelor de afaceri contemporane - adica sa se indrepte catre tehnologie si activitati de cercetare-dezvoltare, veniturile fiscale alocate vor fi drastic reduse in comparatie cu statele ce ofera un cadru national complex favorabil investitiilor", a punctat Mihai Faur, reprezentant al UiPath, companie membra AmCham Romania, referindu-se la recomandarea legata de strategia de stimulare a investitiilor.Conform aceluiasi sondaj, calitatea dialogului dintre contribuabili si factorii de decizie in ceea ce priveste masurile legislativ-fiscale este apreciata ca fiind slaba de peste 67% dintre respondenti, si la fel comunicarea dintre contribuabili si ANAF (61%)."Semnalele pe care membrii comunitatii AmCham le transmit prin intermediul acestui sondaj releva cateva teme recurente care se evidentiaza atat ca dezavantaje dar si ca oportunitati doar daca vor fi corect intelese si abordate fara intarziere. Mesajul AmCham Romania este ca digitalizarea administratiei fiscale este o urgenta pentru o administrare eficienta a activititatilor economice si pentru cresterea calitatii veniturilor la buget, si mai ales pentru asigurarea relevantei Romaniei pentru noile modele de afaceri", a concluzionat Alex Milcev, reprezentantul EY Romania in grupul de lucru pentru fiscalitate din cadrul AmCham Romania.AmCham Romania a derulat in lunile iulie-august 2019 un sondaj in randul companiilor membre pentru a evalua perceptia acestora cu privire la principalele masuri de politica fiscala, si modul in care acestea afecteaza deciziile de investitii si derularea afacerilor in Romania. La sondaj au participat 128 de companii membre ale organizatiei.