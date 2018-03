Statul ar putea alege in locul contribuabililor ONG-urile care vor primi cota majorata din impozitul pe venit

La inceputul acestui an, impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10% si odata cu el s-a diminuat si cuantumul cotei de 2% pe care romanii o pot redistribui catre ONG-uri. In concluzie, parte dintre organizatii au constatat ca, in scurta vreme, nu isi vor mai putea desfasura eficient activitatea in interesul cetateanului, din lipsa de bani.Pentru a remedia macar in parte situatia, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca ia in calcul majorarea cu pana la 1,5% a procentului pe care contribuabilii il pot redirectiona. Din modul in care s-a exprimat ministrul s-a inteles, insa, ca procentul majorat ar putea fi redistribuit doar catre unele dintre ONG-uri."Eu ma refer la cele pe Sanatate, in special. Sunt foarte multe astfel de situatii, iar statul trebuie sa le sprijine. De exemplu, pe parte de nevazatori avem 100.000 la nivel national si avem structuri care se ocupa de tot ceea ce inseamna activitate de zi cu zi si multe alte exemple, din pacate. Statul trebuie sa-i sprijine, pentru ca asta este si obligatia noastra", a spus Teodorovici.Consilierul fiscal Adrian Benta a declarat pentru Ziare.com ca ideea prezentata de ministrul Teodorovici este una buna si ca ar putea fi aplicata, in conditiile in care si Curtea Constitutionala isi va da acordul."Mi s-ar parea firesc, inainte de toate, sa se stabileasca domenii prioritare in care este nevoie de bani. Sanatatea este, dupa parerea mea, unul dintre aceste domenii. In consecinta, mi se pare oportuna majorarea procentului din impozitul de venit care poate fi virat catre ONG-urile din Sanatate de la 2% cat e acum la 5%, sa spunem.Sigur ca legislatia fiscala trebuie sa fie neutra. Iar in aceste conditii, ar fi discutabila constitutionalitatea majorarilor de care s-ar bucura doar parte dintre ONG-uri", a apreciat Adrian Benta.Intrebarea care se pune este in baza caror criterii ar putea stabili statul care sunt ONG-urile care desfasoara activitati mai importante decat celelalte si cum se va face diferenta: unor contribuabili li se va vira 2% din impozit catre ONG-uri neprioritare si altora pana la 3,5% catre ONG-urile agreate de Guvern?Citeste ...citeste mai departe despre " Statul ar putea alege in locul contribuabililor ONG-urile care vor primi cota majorata din impozitul pe venit " pe Ziare.com