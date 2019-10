SUA intra in razboi comercial si cu UE: Impun taxe vamale asupra avioanelor, branzeturilor si bauturilor europene

Anuntul vine dupa ce miercuri Statele Unite au obtinut aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune taxe vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus.In sfarsit, dupa un litigiu care a durat 15 ani, Organizatia Mondiala a Comertului a confirmat ca SUA sunt indreptatite sa impuna contramasuri ca raspuns la subventiile ilegale ale UE."Ne asteptam sa negociem cu Uniunea Europeana pentru a rezolva aceasta problema intr-un mod care sa fie in beneficiul angajatilor americani", a declarat reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer.Sunt vizate in special produse din cele patru tari care formeaza consortiul Airbus, inclusiv masline din Spania, pulovere, confectii din lana si whisky din Marea Britanie, unelte si cafea din Germania, vin din Franta. Sunt vizate si alte produse din UE, inclusiv branzeturi din diverse regiuni, dar sunt scutite vinul si uleiul de masline din Italia, alaturi de ciocolata europeana.Uniunea Europeana si SUA sunt implicate intr-o disputa comerciala care dureaza de peste un deceniu cu privire la subventionarea producatorilor de avioane Airbus si Boeing. Organizatia Mondiala a Comertului a decis ca ambele parti au acordat subventii in valoare de miliarde de dolari pentru a dobandi un avantaj pe piata si le-a cerut sa inceteze sa mai acorde subventii, in caz contrar urmand sa le sanctioneze.Analistii sustin ca aceasta disputa ameninta sa inrautateasca schimburile comerciale transatlantice care sunt deja tensionate de tarifele vamale suplimentare introduse de Washington pentru importurile de otel din UE si de amenintarile privind introducerea unor taxe suplimentare pentru automobilele europene.