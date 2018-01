"Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin mediul economic, dar ceea ce am discutat cu PSD este sa recurgem mai degraba la o simplificare a legislatiei si a procedurilor existente pentru ca economia romaneasca, bazata astazi pe un nivel de fiscalitate redus, sa se bucure si de un mediu de afaceri prietenos, adica proceduri cat mai putine si mai simple. (..)Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600 pe care va trebui sa il modificam substantial in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in aceasta situatie dificila", a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca in maxim o saptamana vor fi anuntate masurile menite sa remedieze situatia generata de introducerea Formularului 600."Urmeaza ca impreuna cu Ministerul de Finante sa anuntam care sunt masurile necesare pentru a remedia aceasta situatie care a creat nemultumire pe buna dreptate. In termen de maxim o saptamana vom anunta care sunt masurile aferente", a spus Tariceanu.Liviu Dragnea a fost cel care a anuntat ca declaratia 600 va fi amanata pentru luna martie, insa presedintele PSD nu face parte din Guvern si pana cand nu se publica in Monitorul Oficial o ordonanta de urgenta care sa anuleze controversatul formular, el ramane in vigoare.Citeste mai multe despre: Declaratia 600 se amana pana in martie si ar putea sa dispara de tot. Ce fac cei care au depus deja? ...citeste mai departe despre " Tariceanu: Formularul 600 trebuie modificat substantial. Nemultumirile cetatenilor sunt legitime " pe Ziare.com