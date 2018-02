Tariceanu nu e "foarte confortabil" cu scutirea de impozit pentru IT-isti: Mie mi se pare ca este incorect si fata de alte domenii

"Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila.Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze, dar in acelasi timp eu va spun ca liberal ca eu cred in neutralitatea stimulentelor economice si ca atare ceea ce se intampla este o distorsiune in piata.Sa stiti ca IT-stii sunt oameni extrem de valorosi, dar nu sunt singuri. Sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, dar care nu beneficiaza de aceleasi avantaje", a spus Tariceanu, sambata, la Sinaia, intr-o conferinta de presa la finalul lucrarilor Scolii Politice de Iarna a TLDE.In context, el a precizat ca bugetul trebuie sa fie alimentat, astfel ca nu se pot da tuturor scutiri de impozite."Guvernul trebuie sa gaseasca o solutie care sa fie deplin legala, dar si constitutionala, pentru a nu lasa sa se produca in domeniile la care v-ati referit, IT sau persoane cu dizabilitati, corectii negative. (...) Vor discuta impreuna, cu siguranta, Ministerul Muncii, cu Ministerul de Finante si cu Ministerul Justitiei sa gaseasca o solutie. (...) A fost o solutie urgenta, ca de-aia e ordonanta de urgenta, pentru a remedieze aceasta situatie. (...) Mie mi se pare ca este incorect si fata de alte domenii. (...) Nu putem la toata lumea sa dam scutiri de impozite, pentru ca bugetul asta trebuie sa se alimenteze din ceva", a mai afirmat Tariceanu.Revolutia fiscala le-a adus angajatilor din IT si Cercetare Dezvoltare scaderi salariale mai mari decat celor din alte domenii. Motivul tine de modul in care a fost gandita revolutia fiscala a PSD - ALDE.Mai exact, statul a redus impozitul pe salariu de la 16% la 10% pentru a compensa scaderile veniturilor salariale nete suportate de angajati in urma transferului de contributii. Salariatii din IT si Cercetare Dezvoltare n-au beneficiat insa de aceasta masura compensatorie, deoarece ei aveau impozit zero pe salariu.Daca initial Guvernul nu le-a oferit IT-stilor si cercetatorilor nicio compensatie, ulterior a decis sa acorde un ajutor de stat care sa acopere costurile acestor angajati rezultate din transferul de contributii sociale.Citeste si Oamenii de afaceri critica solutia ajutorului de stat pentr ...citeste mai departe despre " Tariceanu nu e "foarte confortabil" cu scutirea de impozit pentru IT-isti: Mie mi se pare ca este incorect si fata de alte domenii " pe Ziare.com