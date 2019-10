Tax & Finance Forum 2019: Tendintele si politicile fiscale la nivel international si din Romania vor fi dezbatute la Cluj-Napoca

Aceasta conferinta este adresata atat companiilor din mediul privat, cat si celor din sectorul publici.Specialisti din domeniu vor prezenta si analiza tendinte si politici la nivel international, armonizarea legislatiei romanesti, principalele aspecte privind impozitele directe si impozitele indirecte, modificari si reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.STELA ANDREI, Director, People Advisory Services, EY Romania;VIOREL SBORA, Partener preturi de transfer, ATIPIC Solutions;SIMONA GOJE, Senior Manager, Taxe Directe, Deloitte Romania;DANIEL HADAR, Tax Director, NNDKP;ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing;MONICA TODOSE, Senior Manager, PwC Romania;LELIA GRIGORE, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA;ALINA FANITA, CEO, PKF Finconta;ALEXANDRA LUNGEANU, Senior Tax Consultant, Dobrinescu Dobrev SCA;, alaturi de BusinessMark. Mai multe detalii despre TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA 2019, modalitatea de inscriere si principalele teme de discutie, puteti afla AICI Proiectul, face parte dintr-o serie de evenimente ce vor continua in luna noiembrie si la Bucuresti (20-21 noiembrie), cat si la Timisoara (28 noiembrie).Eveniment organizat de BusinessMark, sustinut de: EY Romania, Deloitte Romania, ATIPIC Solutions, NNDKP, Cabot Transfer Pricing, PwC Romania, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA, AVIS.Cu sustinerea: CCF-Camera Consultantilor Fiscali din Romania, BCCBR - Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria - Romania, CCIFER - Camera Franceza de Comert si Industrie din Romania, CCIRI - Camera de Comert Romania - Israel, BRCC - Camera de Comert si Industrie Romania - Marea BritanieRadio-ul oficial al evenimentului: Europa FMBusinessMark sprijina: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social IncubatorParteneri media: Transilvania Business, Administratie.ro, Global Manager, DeBizz, Ziare.com, Business24, MATEK, SpatiulConstruit.ro, Curierul National, Social Media Romania, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PR Box, Rbe Connect, Portal Management, Financiarul.ro, Antreprenor in Romania, Money Buzz, I like Cluj, StiriActuale.ro. PRwave, LivePR, Curierul Fiscal, Business Press, Finzoom, DepozitInfo.ro, BirouInfo.ro, Monitorul de Fagaras, InTurda.ro, InfoOradea.ro, Clujul de Buzunar. BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.