Tax & Finance Forum Bucuresti 2019: Dezbateri despre tendintele fiscale romanesti si internationale

sa se inregistreze fiscal in RO ca platitor de IP;

sa pastreze procesele-verbale ale sedintelor de consiliu si ale adunarilor actionarilor;

sa conduca/organizeze contabilitatea in Romania si sa depuna SF;

sa isi mentina rezidenta fiscala in Romania pentru o perioada de cel putin un an fiscal.

furnizarea rapoartelor DAC6 pentru tranzactii cu parti afiliate consultantului care se ocupa de pregatirea dosarului preturilor de transfer;

evitarea documentarii preturilor de transfer prin referinta la reguli de tip "safe harbor" si asigurarea consecventei intre abordarile tehnice de justificare a preturilor de transfer la nivelul entitatilor din grupul UE;

alocarea de timp mai mult pentru partea strategica, prin implementarea unor solutii eficiente de actualizare periodica a dosarului preturilor de transfer.

au fapte inscrise in cazierul fiscal;

pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;

obligatii fiscale restante in perioada de referinta;

activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de specialitate;

informatii ca prezinta un risc fiscal mare;

organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate informatii ca prezinta un risc fiscal mare;

declaratii fiscale nedepuse in perioada de referinta;

profitabilitate mica sau pierdere sau grad de indatorare mare;

firma a fost declarata ca fiind inactiva;

numar de restituiri solutionate fara verificare in ultimele 12 luni;

media accizelor restituite in ultimele 12 luni.

cheltuielile cu prestarile de servicii SUNT nejustificate (ANAF);

organele fiscale au indus in mod artificial ideea ca respectivele cheltuieli, fiind potential neoportune si nelegale, sunt si nereale;

rationamentul organelor fiscale este esential gresit;

se poate pune in discutie oportunitatea si legalitatea respectivelor cheltuieli cu consecinta tratamentului fiscal corespunzator, si nu realitatea;

stabilirea tratamentului fiscal al acestor cheltuieli (deductibile sau nu) este de competenta exclusiva a organelor fiscale si nu poate fi delegata;

organele fiscale au evitat sa isi asume raspunderea caracterului deductibil sau nedeductibil al acestor cheltuieli;

organele fiscale au facut confuzie intre caracterul nedeductibil si cel nereal.

parte din valoarea de piata a imobilelor se reflecta si in alte clase decat teren si constructii;

de cele mai multe ori, informatia detaliata din spatele inregistrarilor contabile se pierde;

nu exista o procedura clara intre departamentele financiar si tehnic pentru declararea lucrarilor de constructie;

nu exista o procedura clara de evidenta a istoricului investitiilor realizate de catre proprietar sau chirias pentru renovare/amenajare, pentru a determina deprecierea fizica corecta;

stabilirea duratei de viata dupa amortizarea contabila totala;

evaluarea "partiala" a unei clase/grupe contabile nu este permisa de catre OMF.

impact pe documentarea scutirii Livrarilor IntraComunitare (LIC);

impact pe structurile de call-off stocks (stocuri la dispozitia clientilor);

impact pe tranzactii in lant/operatiuni triunghiulare.

codul valid de TVA si declararea in D390 - Conditii de fond pentru aplicarea scutirii de TVA;

documente pentru justificarea scutirii de TVA - uniformizarea cerintelor documentare pentru dovedirea transportului intracomunitar de bunuri;

tranzactii in lant - reguli certe privind alocarea transportului intracomunitar;

call-off stock - armonizare pentru cazurile in care furnizorul transfera bunuri intr-un depozit la dispozitia unui cumparator cunoscut din alt stat membru.

reducerea sau anularea este datorata modificarii destinaaiei rezervei;

distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma;

lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului;

orice alt motiv.

procedura speciala, exceptionala;

asemanatoare raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie;

se cer intrunite 3 sau 4 conditii: fapta, prejudiciu, legatura de cauzalitate, vinovatie (in unele situatii);

efecte "devastatoare" - decizia de atragere a raspunderii patrimoniale este executorie;

norme completate cu dispozitiile Ordinului 127/2014.

persoanele fizice sau juridice care, anterior datei de declarare a insolvabilitatii, au dobandit cu rea-credinta active de debitorii care astfel si-au provocat insolvabilitatea;

administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea prin ascunderea sau instrainarea cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;

administratorii si orice alte persoane care, cu rea-credinta, au deeterminat nedeclararea / neachitarea obligatiilor fiscal;

administratorii care, pe perioda mandatului, nu au indeplinit obligatia de a cere instantei deschiderea procedurii insolventei cu rea-credinta;

administratorii si orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea / rambursarea unor sume de bani de la bugetul de stat fara sa fie cuvenite debitorului.

ghid practic de pregatire pentru indeplinirea obligatiilor de evaluare si raportare a tranzactiilor transfrontaliere care pot genera avantaje fiscale - Directiva UE DAC6;

documentarea deductibilitatii serviciilor intra-grup - probleme si solutii;

procesul prin care trece o companie careia ii este solicitat dosarul preturilor de transfer - solicitarea autoritatilor de pregatire si prezentare a dosarului, pregatirea dosarului, punct de vedere, contestatie, actiune in instanta si recurs;

ajustarile de preturi de transfer si ajustari secundare de TVA,

restructurarile de afaceri, evaluarea acestora si implicatiile din perspectiva preturilor de transfer;

cuantificarea riscurilor de preturi de transfer pe tipuri de tranzactii in cazul prezentarii unui dosar de preturi de transfer incomplet / incorect sau a unor studii de comparabilitate intocmite incorrect.

alocarea competentei de impozitare conform Conventiilor fiscale internationale (CEDI);

situatii concrete in care conventiile de evitare a dublei impuneri sunt prioritare, subsidiare sau chiar inaplicabile;

solutionarea conflictelor de dubla rezidenta fiscala (persoane fizice vs persoane juridice);

venituri impozabile obtinute de nerezidenti din Romania si particularitati legate de impozitarea acestora;

care este punctul de la care o structurare fiscala intrenationale devine optimizare fiscala agresiva;

sediu permanent in Romania vs. sediu fix in Romania;

criterii de alocare a profiturilor unei sediu permanent - BEPS;

juridic vs. economic: facturarea sau decontarea in cazul sediilor permanente sau fixe. Jurisprudenta europeana;

legislatie armonizata in impozitarea venituri obtinute de societati afiliate (Directiva societati mama - filiale si Directiva dobanzi si redevente);

instrumente legislative si administraive anti-abuz. Schimbul de informatii in practica administratiei fiscale romane.

modificari ale Codului fiscal;

remedii rapide aplicabile din 2020;

decizii noi ale Curtii Europene de Justitie;

inventarierea patrimoniului - plusurile si minusurile de inventar;

provizioane si accruals-uri (estimari);

concedii de odihna neefectuate si bonusurile salariale;

reevaluarea imobilizarilor corporale;

stimulente acordate in cadrul contractelor de inchiriere;

costul excedentar al indatorarii;

consolidarea fiscala in sfera impozitului pe profit. Conditii de eligibilitate si reguli de aplicare;

modificari in materia actiunilor de sponsorizare;

conditii pentru recuperarea creditului fiscal extern;

recuperarea pierderilor fiscale in cadrul operatiunilor de reorganizare.

jurisprudenta europeana in materie de TVA - modificari recente de impact pentru piata romaneasca;

propuneri privind modificarea Codului Fiscal - impact asupra impozitului pe profit si a impozitarii veniturilor obtinute de nerezidenti;

ce se intampla post BREXIT - implicatii din perspectiva TVA, impozitului pe profit si a impozitarii veniturilor obtinute de nerezidenti.

La evenimentul adresat atat companiilor din mediul privat, cat si celor din sectorul public, experti din cele mai importante companii de consultanta au prezentat si analizat tendinte si politici fiscale la nivel national si international, au vorbit despre legislatia romaneasca, despre aspectele de impozitare directa si indirecta, cat si despre modificarile si reglementarile Codului Fiscal si ale Codului de Procedura Fiscala.Prima zi a editiei de la Bucuresti a inclus o conferinta, iar cea de-a doua zi a fost structurata in patru seminarii ce au acoperit subiecte de fiscalitate de mare interes pentru mediul de afaceri.Prima sesiune a fost deschisa de MITEL SPATARU, Tax Partner, FiNEXPERT, care a vorbit despre locul conducerii efective (POEM - Place of effective management), ce reprezinta: "locul in care se iau deciziile economice strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine in ansamblul sau si/sau locul unde isi desfasoara activitatea directorul executiv si alti directori care asigura gestionarea si controlul activitatii acestei persoane juridice."Obligatiile persoanei juridice straine:In continuare, VIOREL SBORA, Partener preturi de transfer, ATIPIC Solutions, a vorbit despre inceputurile reformei fiscale, context in care a mentionat BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)."DAC6 este masura care va conduce cu adevarat la o revolutionare a domeniului fiscal. In calitate de contribuabili, dar si consultantii, vor fi nevoiti sa faca o serie de pasi, pentru a se pregati pentru ce va urma. In momentul in care va angajati sa faceti o tranzactie transfrontaliera noua, sa introduceti o clauza ca respectivul consultant va face evaluarea din punct de vedere DAC6.Mult mai critica ar fi alegerea si implementarea unor solutii software, cu privire la ce tranzactii au fost evaluate, ce tranzactii nu au fost. Eu, personal, ma astept ca Romania sa introduca penalitati de peste 10.000 de euro pentru neraportare, cum au facut multe state europene", a spus el.Cum ne pregatim pentru actiunile generate de DAC6 cu privire la preturi de transfer?A urmat ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing. Ea a vorbit despre controlul dosarului preturilor de transfer, enuntand criteriile aplicate de ANAF in evaluarea riscului fiscal:ADINA VIZOLI, Director, PwC Romania, si ANA-MARIA IORDACHE, Partener, D&B David si Baias, au avut o prezentare despre tendinte practice in cadrul inspectiilor fiscale."Am derulat un studiu, la nivelul Europei Centrale si de Est, intreband angajati din peste 800 de companii despre inspectiile fiscale. Media la nivel european este de 32%, cu 10 procente mai mare decat cel de la noi. Daca ne uitam la durata, au o durata similara la noi cu cele din Europa. Situatia e similara in ceea ce priveste tarile din UE si din Europa de Est, insa este interesant, daca ne uitam la sume, sunt 4% companii care au fost impuse cu sume intre 1 si 5 milioane de euro, in timp ce in Romania sunt 18% - cele mai multe vin din inspectiile pe preturi de transfer sau serviciile intragrup.Si mai interesant a fost faptul ca autoritatile din Romania nu sunt pe cat de creative si inovative le credeam. Daca ne uitam la topicul spetelor vizate, sunt cam aceleasi: preturi de transfer si servicii intra-grup, reincadrarea tranzactiilor, sediul fix si sediul permanent, impozitul pe veniturile nerezidentilor", a precizat Ana-Maria Iordache.Vorbind despre tendintele actuale si previziuni in materia inspectiilor fiscale, Adina Vizoli a precizat: "La serviciile intra-grup, vedem o diversitate destul de mare si in tendintele inspectorilor fiscali. In trecut, de multe ori, eram in situatia in care aveam o factura si nimic in spate. De atunci s-a creat aceasta idee ca e neaparat sa avem documente si sa aratam ca s-a prestat efectiv. Si inspectia fiscala s-a diversificat; acum majoritatea societatilor au documente, chiar foarte multe, insa vine inspectia fiscala si zice: "Da, exista o factura, aveti documente, dar cum poti demonstra ca ai folosit aceste servicii in activitatea ta?" Suntem in etapa in care avem contractele, avem facturi, avem documente, rapoarte de la grup, dar trebuie sa aratam ce facem cu ele. Acesta este marele test pe care trebuie sa il trecem."Sesiunea a fost moderata de MIHAELA MITROI, Tax & Law Leader CESA South Cluster, EY Romania.A doua sesiune a fost deschisa de EMANUEL BANCILA, Partner, Litigii si dispute fiscale, EY Romania. El a vorbit despre incidentele de natura penala in cadrul disputelor fiscale.Ce spune Ministerul Public?A urmat RALUCA BUCIUC, Director Valuation and Hospitality Advisory Services, Colliers International Romania, care a sustinut o prezentare despre evaluarea imobiliara, din punct de vedere al problemelor si riscurilor in alocarea contabila.O problema este alocarea corecta a valorii de piata in registrul de mijloace fixe. Dificultatea consta, insa, in identificarea elementelor contabile prinse in evaluarea proprietatii imobiliare si a metodologiei de alocare a valorii. Sursa problemei e reprezentata de diferentele de abordare intre IFRS si RAS si nealinierea Standardelor de Evaluare ANEVAR cu OMF 3055.Principalele dificultati:In continuare, LAURA AVRAM, Senior Tax Manager, NNDKP Consultanta Fiscala, a vorbit despre remediile rapide si impactul lor asupra trazactiilor intracomunitare cu bunuri.Pachetul de remedii rapide:Totodata, ea a descris o serie de masuri pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri:NARCISA CHIRILA, Tax Manager, PKF FINCONTA, care a vorbit despre impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor (noutati si conformitate cu prevederile Codului fiscal in 2019).Ea a prezentat o serie de aspecte practice referitoare la utilizarea rezervei. Vorbind despre platitorii de impozit de venit pe microintreprindere, a explicat ca acestea sunt venituri care se includ in baza impozabila.Rezervele - reduse sau anulate - rezerva legata, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, daca au fost deduse la calculul profitului impozabil in perioada in care microintreprinderile au fost platitoare de impozit pe profit.Nu este relevant motivul reducerii sau anularii rezervei:Prima zi a "Tax & Finance Forum Bucuresti" a fost incheiata de LELIA GRIGORE, LITIGATION DEPARTMENT MANAGER, Dobrinescu Dobrev SCA. Ea a vorbit despre atragerea raspunderii solidare patrimoniale, ce este:Astfel, ea detaliat patru categorii de cazuri, cum ar fi situatia in care debitorul este declarat insolvabil:Cea de-a doua sesiune a fost moderata de DANIEL DRAGAN, Managing Partner, BusinessMark.VIOREL SBORA (Partener preturi de transfer), MIHAELA CRACIUN (Consultant preturi de transfer) si STEFANIA MANOLACHE (Consultant preturi de transfer) au sustinut un seminar cu urmatoarea tematica:DRD. BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.