Tax & Finance Forum - Bucuresti: Afla care este impactul ultimelor modificari si reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala

Tendinte si politici fiscale la nivel mondial si european. Noua abordare OECD a taxarii internationale. Armonizarea legislatiei romanesti. Implicatiile asupra mediului de business din Romania;

Tratamentul fiscal al cesiunilor de creante si alte noutati privind impozitul pe profit;

Preturile de transfer;

TVA - Schimbari legislative si jurisprudentiale recente care influenteaza exercitarea dreptului de deducere;

Evolutii recente, la nivel european, in materia TVA. Cazuistica romaneasca;

Dezvoltarea sistemului TVA;

Tranzactii in lant (alocarea transportului pentru justificarea scutirii de TVA);

Jurisprudenta recenta a CJEU;

Impactul deciziei CEJ Hamamatsu asupra valorii in vama in cadrul tranzactiilor bazate pe preturi de transfer;

REX - impactul inregistrarii in Registrul Exportatorilor asupra dovezilor de origine preferentiala;

Aspecte privind inspectia fiscala. Controale si litigii fiscale.

RAZVAN UNGUREANU, Manager, Impozite directe, EY Romania

MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte Romania

LIVIU GHEORGHIU, Senior Manager, Preturi de Transfer, Mazars Romania

Drd. LUISIANA DOBRINESCU, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA

MIHAELA HAMPU, Senior Manager, Tax Advisory, Mazars

ALEXANDRU COMANESCU, Senior Manager, Deloitte Romania

probleme intalnite in practica fiscala pentru diferite tipuri de activitati desfasurate de persoane fizice (dezvoltatori imobiliari, drepturi de autor, profesii liberale, venituri de natura comerciala);

probleme de clasificare a tipurilor de venituri obtinute;

conditii pe care o societate trebuie sa le indeplineasca pentru aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

trecerea de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozitul pe profit;

micro versus impozit pe profit: introducerea unor limitari ale deductibilitatii cu impact in faza investitionala;

diferente de impozitare la exit, in functie de structura fiscala aleasa

