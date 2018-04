Tax & Finance Forum la Cluj-Napoca: expertii in fiscalitate dezbat principalele aspecte cu impact asupra mediului de afaceri

Tendinte si politici fiscale la nivel mondial si european. Noua abordare OECD a taxarii internationale. Armonizarea legislatiei romanesti. Implicatiile asupra mediului de business din Romania;

Preturile de transfer - modificari legislative, documentare, control, evitarea dublei impuneri, cele mai importante jurisdictii fiscale, noutati in Romania si la nivel international, legislatia BEPS;

Preturile de transfer si controalele fiscale;

Modificarile Codului fiscal si tendinte in impozitarea directa;

Dezvoltarea sistemului TVA;

Tranzactii in lant (alocarea transportului pentru justificarea scutirii de TVA);

Jurisprudenta recenta a CJEU;

Aspecte privind inspectia fiscala. Controale si litigii fiscale;

Implicatii juridice si fiscale privind cesiunea de creanta si costurile indatorarii;

Impactul deciziei CEJ Hamamatsu asupra valorii in vama in cadrul tranzactiilor bazate pe preturi de transfer;

Modificarile aduse in 2018 taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;

REX - impactul inregistrarii in Registrul Exportatorilor asupra dovezilor de origine preferentiala;

Polita de garantare vamala;

Aspecte privind auditul intern, corporate governance si risk management.

ALEXANDRA ROGOJAN, Corporate Tax Manager, PwC Romania

MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte Romania

ADRIAN BOGDAN, Specialist Impozite Indirecte, EY Romania

ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing

GEORGEL GHEORGHE, Senior Manager IT Audit and Advisory, Mazars Romania

LELIA GRIGORE, Senior Lawyer, Dobrinescu Dobrev SCA

ALEXANDRU COMANESCU, Senior Manager, Deloitte Romania

CORNELIA POP-BRANCUS, Supervisor Senior Audit & Financial Advisory Services, Mazars Romania

ALEXANDRA LUNGEANU, Tax Consultant, Dobrinescu Dobrev SCA

Expertii din cele mai importante companii de consultanta vor analiza tendintele si politicile fiscale la nivel international si vor discuta despre armonizarea legislatiei romanesti, principalele modificari si reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.Evenimentul include sesiuni Tax Focus, cu sloturi de 45-60 de minute de prezentari. Acestea vor cuprinde discutii despre cele mai relevante aspecte fiscale, legislative si standarde de raportare financiara internationala.Evenimentul se adreseaza directorilor financiari, precum si celor generali, economici, contabili, auditorilor, expertilor fiscali, analistilor financiari si consultantilor fiscali.