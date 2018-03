Taxa auto nu va fi de 3.000 de euro, sustine ministrul Mediului: Lucram la un calcul din care sa inteleaga ceva cetateanul

Miercuri seara, postul public de televiziune a anuntat cu titlul exclusiv, citand "surse oficiale", ca noua taxa de poluare pe care vrea sa o impuna Guvernul din aceasta vara va fi cuprinsa intre 50 si 3.000 de euro, calculul fiind facut in functie de coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon.Mai mult, TVR anunta ca noua taxa de prima inmatriculare se va aplica timp de trei ani, dupa care va fi inlocuita de un "impozit progresiv", platit de toti proprietarii de masini in functie de cat polueaza, pe model german.Intrebata de acest lucru joi, la lansarea oficiala a programului Rabla , ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu a spus ca in niciun caz nu exista asa un proiect in lucru."Vreau sa precizez ca nu este vorba despre nicio taxa de timbru care ar putea sa fie lansata in perioada urmatoare. Nu facem niciodata promisiuni sau lansam in spatiul public lucruri care sa nu fie adevarate si lucruri care sa nu fie fundamentate. Va rog sa luati de bun numai ceea ce comunic eu si cred ca v-ati obisnuit ca sunt om extrem de corect si nu vorbesc niciodata din ceea ce mi se spune si din ceea ce vad, ci din ceea ce scrie la lege. (...)Ceea ce s-a vehiculat ieri in anumite zone mass-media nu sunt lucruri adevarate. Niciuna dintre valorile respective nu este adevarata. Nici macar nu ne-am gandit la ele, pentru ca deocamdata eu spun ca mai bine sa nu ne grabim, ci sa facem lucrurile incet si sigur, pe un numar mare de ani, astfel incat sa putem sa avem grija de sanatatea populatiei si mediul sa nu fie poluat. (...)Nu ne dorim sa punem o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o masina second hand. Ne dorim doar sa respiram un aer mai curat. Vrem sa facem o proiect responsabil pentru generatiile viitoare", a spus Gavrilescu, citata de Agerpres.Guvernul inca studiaza cum sa puna "o taxa din care cetateanul sa inteleaga ceva"Gavrilescu a insistat ca grupul de lucru care reuneste reprezentati de la ministerele Mediului, Economiei, Finantelor si reprezentanti de la industria auto din Romania face studii pentru ca taxa rezultata sa fie una legala si corecta si ca nu se grabeste. Cu toate acestea, in decembrie anul trecut acelasi ministru Gavrilescu spunea ca o noua taxa auto ar putea fi ...citeste mai departe despre " Taxa auto nu va fi de 3.000 de euro, sustine ministrul Mediului: Lucram la un calcul din care sa inteleaga ceva cetateanul " pe Ziare.com