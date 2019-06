Taxa de autostrada pentru autoturisme in Germania? Decizia se ia marti

Se va introduce sau nu taxa de autostrada pentru autoturisme in Germania? Situatia va deveni marti clara, atat pentru guvernul de la Berlin, cat si pentru toti detinatorii de autoturisme din UE. Daca tribunalul va da unda verde pentru noua taxa, toti soferii vor trebui sa plateasca pentru folosirea autostrazilor si drumurilor supra-regionale.Taxa va fi colectata in urma vanzarii unor viniete de diferite tipuri. In cazul masinilor inmatriculate in Germania, posesorului i se va deduce la plata impozitului auto valoarea unei viniete, astfel ca practic acesta nu va plati noua taxa.Impotriva acestei intentii a facut plangere Austria, sprijinita de Olanda. Argumentul Vienei: taxa nu este conforma cu acordurile europene, fiindca ii dezavantajeaza atat pe austrieci, cat si pe toti ceilalti cetateni ai UE, cu exceptia germanilor. Astfel, Germania incalca principiul interzicerii discriminarii cetatenilor UE.S-a luat deja o decizie in culise?Inaintea pronuntarii de marti, se pare ca Germania a reusit sa convinga instanta de justetea punctului ei de vedere. La inceputul lunii februarie, procurorul general al Curtii Europene de Justitie nu a exprimat in expertiza pe care intocmit-o rezerve intemeiate pe normele europene cu privire la noua taxa preconizata de guvernul de la Berlin. In opinia sa, "perceptia austriaca potrivit careia cetatenii UE ar fi discriminati in Germania se intemeiaza pe o neintelegere fundamentala". Nu pot fi comparati detinatori de autoturisme straini si germani, "deoarece detinatorii straini de autoturisme nu trebuie sa plateasca impozit auto in Germania".Parerea procurorului general este privita ca indiciu ca instanta nu are de gand sa dea curs plangerii austriece. Este adevarat ca o expertiza nu are caracter obligatoriu, dar in practica judecatorii Curtii Europene de Justitie au dat de multe ori castig de cauza procurorului general.Planurile ministrului german al TransporturilorDaca instanta va da lumina verde pentru introducerea noii taxe, ministrul geman al Transporturilor, Andreeas Scheuer, membru al formatiuni conservatoare CSU din Bavaria, intentioneaza s-o introduca incepand din octombrie anul viitor. O serie de pregatiri se fac deja la nivel federal, cum ar fi incheierea unor contracte cu firme ...citeste mai departe despre " Taxa de autostrada pentru autoturisme in Germania? Decizia se ia marti " pe Ziare.com