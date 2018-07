Taxa de pod de la Fetesti si Giurgeni ar putea fi desfiintata

Potrivit celor doi deputati liberali, taxa de utilizare a podurilor Giurgeni - Vadu Oii si Fetesti - Cernavoda reprezinta o suprataxare a utilizatorilor drumurilor publice din Romania, "fara o justificare obiectiva", pentru ca banii colectati merg la bugetul de stat, iar podurile se afla intr-un stadiu avansat de degradare, desi aceasta taxa se colecteaza de peste un deceniu.Ei spun ca legislatia comunitara nu impune o asemenea taxare, ci ea este rezultatul deciziei autoritatilor romane, care au considerat de cuviinta sa mai impuna o noua sursa de venituri la bugetul de stat."Taxa de trecere peste aceste poduri a fost introdusa din ratiuni pur financiare, dar suntem in prezenta unei duble impuneri, atata timp cat utilizatorii drumurilor publice din Romania platesc rovinieta, care reprezinta o taxa pentru utilizarea drumurilor si podurilor amplasate pe drumurile nationale si autostrazile din Romania.In statele traversate de Dunare (Serbia, Ungaria, Austria), nu exista taxe similare pentru trecerea podurilor peste Dunare", se arata intr-un comunicat remis de cei doi liberali constanteni.In plus, ei sustin ca aceasta taxa este discriminatorie pentru locuitorii Dobrogei, puternic afectati fiind si agentii economici din aceste zone."Aceasta taxa este platita, intr-o proportie foarte mare, de cei care sunt nevoiti sa faca drumuri sau sa tranziteze aceste sectoare de drum. Atat persoanele fizice, cat si cele juridice care isi au domiciliul/sediul pe raza teritoriala a judetelor Constanta, Tulcea si Ialomita, sunt obligate sa plateasca aceasta taxa de trecere ori de cate ori au probleme de sanatate sau trebuie sa rezolve probleme administrative, fie in Capitala, fie in alt oras al tarii.Puternic afectati sunt agentii economici care distribuie marfuri in toata tara. Taxa se regaseste de cele mai multe ori in pretul final al produselor. Altfel spus, si cine nu trece cu masina peste cele doua poduri tot plateste taxa de pod!", sustin Bogdan Hutuca si Robert Boroianu.In acest sens, cei doi au depus o propunere legislativa pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu ...citeste mai departe despre " Taxa de pod de la Fetesti si Giurgeni ar putea fi desfiintata " pe Ziare.com