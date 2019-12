In 2017, taxa a fost marita de la 80/100 de lei la peste 8.000 de lei de consilierii locali. La acel moment, decizia a starnit revolta agentilor economici din Mamaia, iar un afacerist a dat in judecata Primaria Constanta si Consiliul Local Constanta, acuzand ca taxa a crescut "in mod catastrofal", potrivit Ziua de Constanta.Curtea de Apel Constanta a dat aceasta decizie pe 12 decembrie.Litigiul s-a desfasurat initial la Tribunalul Constanta, iar judecatorii au dat o decizie favorabila pentru omul de afaceri: anularea partiala a hotararii Consiliului Local 416/2017.Insa CL Constanta a atacat sentinta in recurs la Curtea de Apel, iar judecatorii C au mentinut anularea acestei HCL.In cererea de chemare in judecata, afaceristul a explicat ca in 2016 si 2017 primaria i-a perceput 80 de lei pentru eliberarea avizului, insa in 2018 taxa a fost majorata la 8.720 de lei.De asemenea, el a mai aratat ca in unele cazuri taxa era initial de 100 de lei, iar marirea ei de 80 de ori este "profund inechitabila si nejustificata". ...citeste mai departe despre " Taxa marita de 80 de ori pentru comerciantii din Mamaia, anulata definitiv " pe Ziare.com