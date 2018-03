Taxele locale ar putea creste de sase ori. Ministerul Dezvoltarii dezminte, PNL publica dovada

Ministerul sustine ca proiectul va prevede aceleasi intervale de impozitare ca pana acum, dar ca structurile asociative ale administratiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel national).In schimb, PNL arata ca asta inseamna o majorare si de sase ori a taxelor locale.Intr-un comunicat de presa, ministerul arata ca "elaborarea Codului finantelor publice locale reprezinta un deziderat al celor 4 structuri asociative ale administratiei publice locale (Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania), pentru a reglementa, in mod unitar, coerent si eficient, domeniile finantelor publice locale, crizei financiare si insolventei unitatilor administrativ-teritoriale, impozitelor si taxelor locale si a procedurilor fiscale locale".Potrivit documentului citat, proiectul are prevazute aceleasi intervale de impozitare: 0,08% - 0,2% pentru cladirile utilizate in scop rezidential si 0,2% - 1,3% pentru cladirile utilizate in scop nerezidential."Structurile asociative ale administratiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel national) asupra caruia consiliul local din fiecare unitate administrativ-teritoriala sa stabileasca daca aplica sau nu o cota aditionala. Acest aspect va fi dezbatut in cadrul grupului de lucru, constituit la nivelul MDRAP, pentru elaborarea noului Cod al finantelor publice locale", mai precizeaza ministerul in comunicat.In fine, se arata ca proiectul Codului de finante publice locale a fost realizat cu "specialisti din administratia publica centrala si locala, din mediul academic si din cele 4 structuri asociative, reprezentate atat de specialisti, cat si de partidele politice".Citeste si Turcan: Guvernul va obliga toate autoritatile locale sa creasca taxele si impozitele de 6 oriPNL a publicat dovadaIn replica, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris pe Facebook ca "oricat s-ar stradui PSD sa nege sau sa dea inapoi", "tocmai am prezentat dovada ca guvernul vrea sa ...citeste mai departe despre " Taxele locale ar putea creste de sase ori. Ministerul Dezvoltarii dezminte, PNL publica dovada " pe Ziare.com