Taxele pentru carburanti din Romania ajung, in medie, la 50% din pretul total (studiu)

La nivel european, taxele reprezinta 59% din costul carburantilor din petrol, comparativ cu 50% media la nivel mondial. Conform cercetarii, nivelurile de taxe de la nivel european sunt mai mari decat in alte economii majore, inclusiv din SUA si Japonia.Pe plan local, companiile platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din pretul combustibilului, "lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea si are potentialul de a incetini cresterea economica", se precizeaza in studiul realizat de UHY, reteaua internationala de experti in contabilitate si consultanta.Realizatorii explica faptul ca, in Romania, taxele reprezinta in medie 52% din costul pretului benzinei si 48% din costul pretului motorinei, spre deosebire de media de la nivel mondial de 50%, respectiv 44%.Ca exemple din alte state, este amintita Marea Britanie, unde taxele urca pana la 60% din costul pentru motorina, in vreme ce in Germania aceasta valoare este de 53% din cost. De asemenea, in Japonia taxele din costul benzinei reprezinta 42% din costul total si 33% in cazul motorinei, in timp ce in Canada procentajele sunt de 35% pentru benzina si 32% la motorina. Totodata, in SUA, valoarea taxelor se prezinta astfel: 17% din costul benzinei si 18% din costul motorinei.In septembrie 2018, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a propus posibilitatea eliminarii supra-accizei la combustibil, dupa ce, in septembrie 2017, Guvernul a majorat acciza pentru combustibili, masura generand, insa, venituri mai mici decat se estima.UHY subliniaza ca si pretul gazului petrolier lichefiat (GPL) este mai scump cu 2% in Europa si cu 6% in Romania, o alternativa mai ecologica la motorina sau benzina.'Taxele mari la carburanti afecteaza aproape toate intreprinderile si, in cele din urma, pot impiedica cresterea economica in Romania. Propunerea lui Eugen Teodorovici de a elimina supra-acciza la combustibili ar putea fi utila pentru companiile din Romania. Asa cum arata si studiul nostru, acestea deja platesc in medie costuri mai mari sub forma de taxe din pretul carburantilor comparativ cu majoritatea concurentilor lor internationali. Pentru orice guvern, taxele pentru motorina si benzina sunt un instrument cheie menit sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera si care poate fi utilizat pentru a finanta cheltuielile pentru infrastructura. Cu toate acestea, pentru companii, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), aceste taxe pot reprezenta un cost operational semnificativ, in special in sectoarele retail si distributie. Trebuie sa existe un echilibru pentru a ne asigura ca aceste costuri si taxe pentru carburanti nu devin restrictive. Nivelurile relativ mai scazute impuse de economiile dezvoltate, precum Canada, comparativ cu competitorii lor internationali din Europa sunt o dovada a faptului ca se poate ajunge la un astfel de echilibru", sustine Camelia Dobre, managing partner in cadrul firmei membre UHY, UHY Audit CD in Romania.Studiul UHY a luat in calcul taxele si preturile carburantilor din 24 de tari din intreaga lume, analizand costul benzinei, al motorinei si GPL/Autogaz si procentul de pret care provine din aceste taxe. Franta a ocupat primul loc in materie de taxe care reprezinta cel mai mare procent din pretul total al benzinei (64%), in timp ce Danemarca s-a clasat pe primul loc in studiul UHY, fiind cea mai costisitoare tara, cu un cost total pentru un plin de benzina de 160 de dolari.UHY Audit CD SRL este o firma de audit, consultanta fiscala si contabilitate, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, precum si a Camerei Consultantilor Fiscali. Incepand cu anul 2007 este membra a organizatiei UHY, o retea internationala de firme independente de contabilitate si consultanta, cu birouri in principalele centre de afaceri din intreaga lume.Infiintata in 1986 si avand sediul central in Londra, Marea Britanie, UHY este o retea de firme independente de audit, contabilitate, consultanta fiscala si in afaceri, cu birouri in peste 320 de centre de afaceri importante din 95 de tari.