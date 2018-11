TaxEU Forum 2019 aduce in prim plan noile modificari fiscale si legislative

Seminarii

Aflat la cea de-a XIII-a editie, evenimentul va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2019, aducand in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.va fi formata din 3 conferinte si o sesiune speciala de dezbatere si Q&A in care principalii jucatori din industrie vor discuta subiecte precum complexitatea impozitelor si riscul fiscal pentru 2019, modificari ale legislatiei fiscale si noi reglementari aduse codului fiscal si codului de procedura fiscala.este rezervata pentru 8 seminarii care se vor desfasura in paralel si vor fi sustinute de catre companii de consultanta, fiecare dintre acestea urmarind sa ofere solutii eficiente pentru provocarile fiscale si legislative. In cadrul acestor seminarii, participantii vor afla, prin exemple practice raspunsuri la problemele generate de legislatia in vigoare si cum pot fi gestionate schimbarile din industrie.1. Inspectiile fiscale - cele mai recente provocari practice si trenduri pentru 2019 - seminar sustinut de EY Romania2. Evolutia fiscalitatii romanesti: practica fiscala in 2018 si tendinte pentru 2019 - seminar sustinut de Taxhouse-Taxand Romania3. Viitorul in fiscalitate: BEPS - MLI, Digital taxation, CCTB, CCCTB, ATAD, Noul sistem de TVA - seminar sustinut de NNDKP Consultanta Fiscala4. Inchiderea anului fiscal 2018 - provocari si perspective - seminar sustinut de TPA Romania5. Cele mai importante riscuri fiscale la inceput de an 2019 - BDO Romania6. Modificari legislative importante cu impact in 2019 - RSM Romania7. Preturile de transfer in era post-BEPS - seminar sustinut de Biris Goran8. Provocari fiscale la inceput de an 2019 - seminar sustinut de Grant Thornton RomaniaMai multe informatii despre seminarii, dar si despre conferinta si inscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.taxeu.ro La eveniment vor participa specialisti din domeniu, dintre care amintim: Alex Milcev - Partener, EY Romania; Mihaela Mitroi - Tax Partner, PwC Romania; Angela Rosca - Managing Partner, Taxhouse-Taxand Romania; Alina Timofti - Tax Partner, Co-Head of NNDKP Consultanta Fiscala; Gabriel Biris - Partner, Biris Goran; Mariana Vizoli - Consultant Independent; Dan Barascu - Partener, National Practice Leader-Tax, BDO Romania; Dan Schwartz - Managing Partner, RSM Romania; Nadia Oanea - Partener, Grant Thornton Romania; Dragos Doros - Partener, KPMG; Anca Grigorescu - Partener, bpv Grigorescu Stefanica; Emanuel Bancila - Partener, Litigii si Dispute Fiscale, Radu si Asociatii I EY Law; Cristian Radulescu - Partner, Taxhouse-Taxand Romania; Alin Irimia - Partener, National Practice Leader - Transfer Pricing, BDO Romania; Silviu Badescu - Tax Partner, NNDKP Consultanta Fiscala; Alina Andrei - Partener, Cabot Transfer Pricing in cooperation with Biris Goran; Bogdan Voinescu - Tax Director, TPA Romania; Andra Casu - Partener Asociat, Impozite Directe, EY Romania; Doina Georgescu - Tax Partner, RSM Romania; Adrian Deaconu - Director, Taxhouse-Taxand Romania; Oana Constantin - Tax Partner, RSM Romania; Lucian Barbu - Tax Partner, NNDKP Consultanta Fiscala.TaxEU Forum 2019 este organizat de Evensys in parteneriat cu BDO Romania, EY Romania, NNDKP Consultanta Fiscala, TaxHouse-Taxand Romania, PwC Romania, RSM Romania, Biris Goran, Grant Thornton Romania, KPMG, TPA Romania, si bpv Grigorescu Stefanica.Cu peste 13 ani de experienta in dezvoltarea de conferinte si seminarii proprii, Evensys organizeaza in acest moment o paleta larga de evenimente, ce trateaza tematici actuale, relevante atat pentru industria de business locala, cat si pentru cea din Europa Centrala si de Est.Astfel, Evensys dezvolta conferinte si seminarii proprii, ce acopera 5 arii de expertiza: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, Real Estate si Retail.