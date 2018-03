Teodorovici anunta ca ar putea creste cota de 2% din impozit pentru ONG-uri, dar nu e clar daca pentru toate

"Aceasta discutie a plecat de la acele intrevederi pe care doamna prim-ministru le-a avut in ultimele saptamani cu asociatii din zona de boli rare, persoane cu dizabilitati, unde acest subiect a fost ridicat, aceasta crestere pentru a compensa diferenta intre 16 si 10% partea de impozit pe venit.Este un lucru normal, pentru ca altfel aceste fundatii, aceste ONG-uri care au ca principal obiectiv de activitate sprijinirea celor cu nevoi (...) nu pot functiona, nu pot sa asigure ceea ce au de facut si scopul pentru care au fost infiintate. Noi, ca Minister de Finante, vom sustine o astfel de crestere", a declarat, marti, Orlando Teodorovici.El a mai spus ca nu s-a decis cu cat va fi majorata aceasta cota care poate fi directionata unei organizatii non-guvernamentale."S-au facut mai multe scenarii. Asta am si rugat, sa facem un impact de la 2 - 2,5 - 3 - 3,5, pentru a vedea exact cat este necesar sa crestem pentru a putea compensa diferenta aceea de la 16 la 10%", a adaugat ministrul Finantelor.De la 1 ianuarie, impozitul pe venit a scazut de la 16 la 10% si odata cu el si cuantumul (cota de 2%) care poate fi directionat catre un ONG.Teodorovici a mai spus ca ONG-urile "din Sanatate in special" vor beneficia de aceasta majorare. Cum ar fi posibil sa majorezi cota de 2% doar pentru unele ONG-uri ministrul nu a explicat."Eu ma refer la cele pe Sanatate, in special. Sunt foarte multe astfel de situatii, iar statul trebuie sa le sprijine. De exemplu, pe parte de nevazatori avem 100.000 la nivel national si avem structuri care se ocupa de tot ceea ce inseamna activitate de zi cu zi si multe alte exemple, din pacate. Statul trebuie sa-i sprijine, pentru ca asta este si obligatia noastra", a mai spus Teodorovici.Anuntul ministrului vine in contextul in care premierul Viorica Dancila a avut o serie de intalniri cu mai multi reprezentanti ai ONG-urilor care dezvolta programe pentru persoanele cu dizabilitati.Premierul Viorica Dancila a gafat, in februarie, la Antena 3, unde i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul".A doua zi, a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa, pentru declaratia pe care a facut-o.Presedinte ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta ca ar putea creste cota de 2% din impozit pentru ONG-uri, dar nu e clar daca pentru toate " pe Ziare.com