Teodorovici anunta ca la anul trimite Fiscul in control mai mult la companiile mari

"Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse cu astfel de verificari catre companiile mici, micile companii. Trebuie schimbata abordarea, pentru ca lipsa de venituri la bugetul de stat din partea aceasta de companii vine in special la mari si mijlocii, nu neaparat de la cei mici", a afirmat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.El a precizat ca statul consuma foarte mult si nejustificat resurse umane si financiare pentru controalele facute la companiile mici."Atunci marii contribuabili, mijlocii, fiecare pe zona pe care o are de interes, vom actiona ca si structuri ale statului. Eu vorbesc de ANAF. Va face acele verificari, acele transfer pricing pe care le stim, din pacate, il practica, cu foarte mare talent, multe companii, sa spunem asa, din Romania", a precizat Teodorovici.Ministrul Finantelor Publice a adaugat ca anul viitor vor fi mai multe masuri luate pentru a creste controalele la companiile mari."Vor fi masuri, le veti vedea cand vom prezenta ordonanta care sa echilibreze si sa conduca la un tratament corect in piata. Din pacate, intre companii exista o concurenta neloiala, dincolo de relatia lor cu statul, este, in primul rand, obligatorie o relatie corecta in mediul privat. Este foarte important. Vor fi verificari pentru ca legea sa fie respectata", a subliniat Teodorovici.