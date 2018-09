Teodorovici anunta ca romanii vor fi obligati sa plateasca toate datoriile din ultimii 5 ani. Fiscul deja a inceput sa instiinteze

Deciziile de impunere vor viza datoriile din ultimii 5 ani."Octombrie este termenul pana la care colegii mei vor centraliza toate informatiile. Vom pune martie 2019 termenul de plata, ca si cei care sunt pe anul asta cu veniturile estimate pe 2018. Dar daca respectivii contribuabili platesc pana la final de decembrie, atunci vom propune un discount zic eu substantial, nu 5%, minim 10%, categoric. Pentru ca acolo statul nu a avut acel rol activ, el nu a informat contribuabilul cand trebuia sa il informeze.Si acum daca tot vii cu o astfel de centralizare, ca sa ai un moment T0, trebuie sa vii si cu un stimul consistent, pentru ca oamenii sa isi plateasca. Daca nu, platesc in 2019, in martie. Decizii de impunere pe ultimii cinci ani. Din 2013 pana in prezent, efectiv. Imi doresc ca 2019 sa fie anul in care efectiv curatam, stabilim, clarificam, ca de la 1 ianuarie sa incepem curat, sa nu stea contribuabilul sa se gandeasca oare ce a avut de plata", a spus luni ministrul de Finante, intr-o conferinta, potrivit Adevarul.ro.El a adaugat ca o alta varianta ce poate fi luata in considerare este sa se aplice "un alt discount daca platesc pana in martie anul viitor".Chiar daca Teodorovici spune ca Fiscul are termen de centralizare pana in octombrie si informarea cetatenilor trebuie facuta pana pe 15 noiembrie, ANAF deja a inceput sa trimita masiv decizii de impunere pentru anul 2013, avand in vedere ca datoriile inregistrate atunci se apropie de termenul de prescriptie.Numeroase persoane au sesizat ca sunt puse pe drumuri pentru ca fie nu au de fapt nimic de plata si trebuie sa dovedeasca asta, fie calculele facute de ANAF sunt gresite.Citeste si:ANAF anunta controale aprige la cumpararea de masini second-handFoame mare de bani: ANAF va face mai multe controale la firme si pregateste o serie de schimbariPlanurile Guvernului pana la sfarsitul anului: Modificarea Codurilor fiscale, ordonanta pe insolventa si "o surpriza placuta" la Pilonul IIA.S. ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta ca romanii vor fi obligati sa plateasca toate datoriile din ultimii 5 ani. Fiscul deja a inceput sa instiinteze " pe Ziare.com