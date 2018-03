Teodorovici: Declaratia unica va putea fi depusa online din 16 mai. Parola de acces vine prin posta

"Declaratia (unica, n.r.) acum este finala, nu apare nicio alta varianta peste o zi, doua sau trei. Saptamana aceasta vom afisa pe site-urile tuturor institutiilor publice varianta pe care noi deja am comunicat-o. Formularul inteligent, acel formular va fi disponibil online incepand cu data de 16 mai, pentru ca oamenii sa poata depune astfel declaratia unica. Vrem ca pana la finalul anului sa avem si o aplicatie telefonica pentru cei care vor sa faca plata de oriunde. Vrem sa mergem pe o simplificare radicala a tot ceea ce inseamna azi administratia publica si in special cea a fiscului. In saptamanile urmatoare, toti contribuabilii vor primi acasa, prin posta, parola pentru a accesa mediul online pentru a-si depune declaratia online. Deci, pana la final de luna aprilie, poate si inceput de luna mai, toti contribuabilii primesc acasa, prin posta, in plic sigilat parola de acces, pentru ca astazi sunt doar 5% (dintre contribuabili, n.r.) in sistemul online, restul sunt pe hartie. Vor fi schimbari spectaculoase in acest an", a afirmat Teodorovici.Ministrul Finantelor a mentionat, totodata, ca, incepand din luna iunie, toate persoanele fizice ar putea sa faca plati de taxe si impozite prin intermediului punctelor de acces al CEC , in timp ce personale juridice pot face aceste operatiuni de la sfarsitul anului."Avem deja CEC-ul cu cele 1.000 de puncte locale. De ce sa nu poata ele sa faca ceea ce astazi Fiscul nu poate? Incepand cu primul semestru al anului, toate persoanele fizice vor putea sa faca cel putin la nivelul CEC-ului operatiunile curente in relatia cu statul - orice fel de plati, de taxe, de impozite. Adica, noi practic marim baza pe care cetateanul o poate folosi pentru serviciile pe care in mod normal ar trebui sa le aiba la dispozitia sa. La finalul primului semestru, final de iunie, persoanele fizice vor putea sa aiba acest acces la orice serviciu de bun simt intr-o tara europeana. Persoanele juridice, acelasi lucru pana la final de an", a spus oficialul.In ceea ce priveste noutatile legate de Declaratia unica, Eugen Teodorovici a precizat ca Normele de aplicare vor fi publicate in Monitorul Oficial cel mai probabil miercuri, 28 martie."Norma de aplicare a Ordonantei p ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Declaratia unica va putea fi depusa online din 16 mai. Parola de acces vine prin posta " pe Ziare.com