"Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem si cateva amendamente", a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Acesta spune ca cel mai important amendament va viza posibilitatea firmelor de a alege impozitul, in anumite conditii."Plafonul de un milion de euro sub care firmele sa poata opta daca doresc impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, cu doua conditii cumulative, un capital social de 45.000 de lei si sa aiba minim doi angajati", a mai spus Teodorovici.Tot prin ordonanta de urgenta au fost facute si alte modificari la Codul Fiscal.Amintim ca, in 8 februarie, Guvernul a adoptat cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma.In ciuda criticilor dure atat din partea mediului de afaceri, cat si din partea sindicatelor, Executivul Dancila a mers inainte cu ceea ce numit "masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati".Citeste si:Deloitte: Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20%Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactivOamenii de afaceri acuza: Solutia pentru salariatii part-time e discriminatorie si ineficienta! Luam in calcul sa dam statul in judecataPNL cere Avocatului Poporului sa atace la CCR ordonanta pentru IT-isti si part-time ...citeste mai departe despre " Teodorovici face o noua ordonanta: Firmele sa poata opta pentru impozit pe profit sau pe cifra de afaceri " pe Ziare.com