Teodorovici ii da ultimatum sefului ANAF: Luni dimineata vreau sa vad ordinul care schimba lucrurile la taxa auto

Oficialul i-a cerut public, vineri, sefului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ionut Misa, sa redacteze un ordin care sa simplifice procedura, dupa ce a aflat in urma unei vizite oficiale la Administratia Finaciara cat este de complicat ca o cerere depusa pentru restituirea taxei auto sa ajunga la plata."Vreau sa dau un mesaj catre conducerea ANAF de la Bucuresti. Vorbeam cu colegii de la Fisc legat de acea declaratie pentru taxa auto. Am aflat, din pacate, ca e nevoie de un dosar gros pentru aceasta rambursare de taxa auto si am zis asa: eu am dat un ordin si am spus modelul de cerere este in formatul respectiv, in care omul isi trece numarul CNP, masina, seria sau ce pune el acolo.Pe baza acelei cereri, omul vine la ghiseu, eu la ghiseu intru frumos in sistemul meu - si il rog pe domnul presedinte Misa de la Fisc sa ma urmareasca, ca luni dimineata la ora 9:00 vreau sa vad pe birou ordinul care schimba lucrurile cum spun eu acum, cu cererea la ghiseu, functionarul de la Fisc introduce frumos in sistem CNP-ul, vede ca persoana respectiva a cumparat in anul cutare masina cutare, ca a platit taxa auto respectiva.El trebuie sa aiba o formula de calcul a dobanzilor. El da print la document, il pune omului in fata sa verifice datele ca sunt corecte, vede care e suma - principala si dobanda, semneaza frumos de primire, merge frumos apoi la ghiseul alaturat sau la Trezorerie si isi ia banii.Nu documente, nu control preventiv-financiar! Cand omul a platit banii la stat, nu a facut nimeni control prealabil. A platit taxa si noi trebuie sa dam banii inapoi. Trebuie o cerere, o foaie si tu vii cu dosare?! Domnul presedinte Misa are weekendul la dispozitie. De marti incolo se vor schimba lucrurile", a spus, vineri, la Bistrita Eugen Teodorovici.Ministrul a explicat ca noile modificari se vor aplica numai celor care vin de acum inainte sa depuna solicitari de restituire a taxei auto.Citeste si Guvernul a simplificat, in sfarsit, restituirea taxei auto. Proiectul a aparut in Monitorul OficialComisia Europeana a somat Guvernul sa ramburseze integral si imediat taxa auto. Suntem in pom si pomul in aer! ...citeste mai departe despre " Teodorovici ii da ultimatum sefului ANAF: Luni dimineata vreau sa vad ordinul care schimba lucrurile la taxa auto " pe Ziare.com