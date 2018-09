Teodorovici s-a razgandit: Toate ONG-urile vor primi 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale

"Ca principale modificari (ale Codului fiscal - n.red.) sunt multe. De exemplu, stiu ca era propunerea si solicitarea expresa din partea ONG-urilor - s-a modifica Codul fiscal pentru a lasa ca acest transfer din zona de impozit sa fie directionat de la 2% la 3,5% catre acele structuri non-profit care erau acreditate de catre Ministerul Muncii.S-a vazut foarte clar ca sunt si alte ONG-uri care fac lucruri bune pentru societate, nefiind neaparat autorizate de Guvern sa spunem", a precizat Teodorovici, intr-o declaratie de presa, la ministerul de resort.Ministrul a dat exemplul unor doamne care detin o clinica de oncologie pentru copii, cu care a avut discutii. Aceasta clinica nu este autorizata de Ministerul Muncii, dar Teodorvici a spus ca face "lucruri foarte bune pentru romani"."Atunci logic este sa poata si acele tipuri de ONG-uri sa primeasca acest transfer la 3,5%, nu la 2%, pentru a suplini scaderea de impozit (n.red. - pe venit) de la 15% la 10%. E una dintre propuneri pe care eu vreau sa o sustinem, dar va spun, sunt foarte multe (n.red. - masuri), venite din mediul economic si vor fi clar masuri pe care piata de la accepta, nu cred ca vor fi oponenti", a precizat oficialul MFP.Mai exact, este posibil ca acel criteriu care impunea ca doar furnizorilor de servicii sociale sa li se vireze cota de 2% din impozitul pe venit sa fie eliminat, incepand de anul viitor."Nu cred ca acel criteriu isi mai are rostul, daca noi spunem ca extindem de la 2% la 3,5% cum era inainte. Noi am fost de buna credinta, dar, la discutia pe care am avut-o, la nivel de Guvern (n.red. - in momentul in care a fost impus acel criteriu), ONG-urile prezente n-au spus ca sunt si alti colegi din ONG-uri care fac astfel de lucruri nefiind acreditati. Si aceasta a fost ideea pe care s-a mers", a detaliat Teodorovici.Numai ca, in acelasi timp, legislatia prevede un registru al ONG-urilor, a atentionat ministrul Finantelor."Cu alte cuvinte, vor fi niste conditii pe baza carora, dupa aceea, pe baza inregistrarii in registru, se vor primi aceste transferuri, de 3,5%. Asa cum cere un sponsor unui ONG sa prezinte rapoarte cu felul in care acei bani din sponsorizare au fost cheltuiti s ...citeste mai departe despre " Teodorovici s-a razgandit: Toate ONG-urile vor primi 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale " pe Ziare.com