Teodorovici se lauda cu un record absolut la colectarea taxelor de catre ANAF

"O sa fie publicata maine pe site (executia bugetara n.r) . E adevarat, a intarziat. Executia arata foarte bine si ANAF a facut un pas important in directia pe care am impus-o si anume de a creste partea de colectare. Am spus ca ma orientez foarte mult si foarte atent la TVA , accize, taxe vamale, in special aceste trei elemente, si tin foarte mult ca pana la final de an 2018 planul pe care legea 2/2018, Legea bugetului, a fost aprobata sa fie respectat la leu. Este un record in colectare, de la infiintarea ANAF pana in prezent. E recordul absolut. (...)Mai mult, deficitul la 7 luni de zile este 1,26%, adica suntem exact in parametrii pe care Parlamentul, Guvernul, i-a anticipat, i-a aprobat, asa ca nu trebuie sa fie niciun element de risc.Mai mult, la rectificare o sa vedeti ca sunt prinsi pentru partea de locale, de primarii, tot ce au primariile de finantat pentru investitii pana la finalul acestui an, vor primi bani. Acest Guvern nu va spune niciodata nu sau ca nu se poate la tot ce inseamna bani pentru investitii", a explicat Teodorovici.In iunie, deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%), ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni ale acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Fata de perioada similara a anului trecut, avansul deficitului bugetar a fost de peste trei ori."Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele sase luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu tinta de deficit programata pentru aceasta perioada de 2,21% din PIB", anunta MFP