Treci cu masina prin Bulgaria in aceasta vara? Vinieta poate fi cumparata acum si online si e mult mai simplu

Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com luni, consortiul Kapsch Traffic Solutions a livrat autoritatilor bulgare un sistem national de vinieta electronica complet functional, fiind pus in functiune si predat inca din decembrie 2018.Vinieta electronica poate fi achizitionata printr-o aplicatie de mobil, o pagina web sau un terminal pentru autoservire din benzinarii.Potrivit sursei citate, soferii nu mai sunt nevoiti sa razuiasca vechile viniete si sa lipeasca altele noi pe parbrizul autovehiculului."Costul utilizarii retelei nationale de drumuri, cu o lungime totala de peste 16.000 km, ramane acelasi pentru participantii la trafic. Sistemul este flexibil si a permis autoritatilor sa introduca noi produse de tip vinieta, cu doar cateva clicuri suplimentare, fara alte costuri.Autoritatile locale au profitat de aceasta optiune si au introdus o vinieta de weekend pentru cei care calatoresc mai rar. Aceasta este acum disponibila alaturi de vinietele electronice cu valabilitate anuala, trimestriala, lunara si saptamanala care sunt deja populare pe piata.Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti participantii la trafic trebuie sa detina o vinieta electronica pentru a putea calatori pe drumurile din Bulgaria", se mai arata in comunicat.Bulgaria este cea de-a sasea tara europeana in care Kapsch a primit mandatul de a implementa un sistem national de incasare a taxei rutiere, dupa Austria, Elvetia, Polonia, Republica Ceha si Belarus, si prima tara din UE in care Kapsch implementeaza un sistem de vinieta electronica.