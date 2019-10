Trump impune UE taxe vamale de 7,5 miliarde de dolari. Spania, Germania, Franta si UK, cele mai afectate state

Conform Departamentului pentru Comert Exterior al SUA (USTR), aceste taxe au intrat in vigoare vineri, la ora locala 00:01 (4:01 GMT), relateaza agentia EFE.Taxarea exporturilor din UE a venit dupa decizia de la inceputul lunii octombrie a Organizatiei Mondiale a Comertului in favoarea SUA privind subventiile ilegale pe care le-a primit producatorul european de avioane Airbus, ceea ce a autorizat Washington sa aplice sanctiuni in suma de 7,5 miliarde de dolari (circa 6,900 miliarde euro) anual.UE, la randul sau, asteapta ca OMC sa se pronunte intr-un caz similar legat de ajutoarele americane pentru Boeing si a avertizat SUA ca se vede obligata sa vina cu contramasuri similare.Cele mai afectate patru tari sunt Spania, Franta, Germania si Marea Britanie, dar taxele vor afecta, in masura mai mica, si restul economiilor de pe piata unica europeana, ceea ce a declansat o etapa de tensiuni intre SUA si blocul comunitar.Conform OMC, cele patru tari cel mai afectate au oferit Airbus finantare la o dobanda de referinta mai mica decat cea de pe piata, ceea ce a permis companiei sa dezvolte unele dintre modelele sale cele mai recente si mai avansate.Lista produselor supuse unor taxe aditionale de import de 25% "ad valorem" se concentreaza pe produse din Spania (branza proaspata, masline si ulei de masline, printre altele), dar si Franta (vin, branzeturi), Germania (cafea, biscuiti, napolitane), Marea Britanie (whisky, dulciuri) si Italia (branzeturi), la care se adauga cele provenite din peste 20 de tari comunitare.In total, Guvernul spaniol a estimat la 841 milioane de dolari impactul economic al majorarii taxelor vamale, dar a precizat ca sumele nu sunt usor de calculat si pot varia pe parcursul zilelor, fiind complicat, deoarece codurile vamale pe care SUA le aplica "nu sunt aceleasi", precum cele din Spania si restul UE.Trump a avertizat, miercuri, ca Statele Unite "nu pot pierde" intr-un ipotetic razboi comercial cu UE, asa cum, a spus el, a demonstrat in confruntarea cu China."(Cu China) s-a demonstrat ca nu putem pierde un razboi al taxelor (...) In cazul Uniunii Europene castigam 7,5 miliarde. Iar Italia are un procent de platit", a spus Trump intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau it ...citeste mai departe despre " Trump impune UE taxe vamale de 7,5 miliarde de dolari. Spania, Germania, Franta si UK, cele mai afectate state " pe Ziare.com