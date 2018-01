"M-a luat si pe mine prin surprindere. M-am si exprimat public acum doua saptamani, cand am cerut ANAF sa gaseasca o solutie sa nu blocam toata tara", a declarat Mihai Tudose la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, organizata la sediul central al PSD.Intrebat de jurnalisti despre posibilele solutii existente la ora actuala, Tudose a raspuns sec: "Vorbiti cu noul guvern".Fostul premier PSD a mai sustinut cu tarie ca atat el, cat si colegii care i-au fost alaturi in timpul crizei care a dus la demisia sa, vor vota Guvernul Dancila, pentru ca "vorbim de guvernul PSD"."Votam guvernul, cum sa nu!", a intarit el in fata jurnalistilor.De asemenea, intrebat ce va face de acum inainte, dupa demisia de la Palatul Victoria, Mihai Tudose a replicat: "Sunt deputat si mi-e bine asa; mi-am redescoperit biblioteca".Liviu Dragnea a fost cel care a anuntat luni ca declaratia 600 va fi amanata pentru luna martie, insa presedintele PSD nu face parte din Guvern si pana cand nu se publica in Monitorul Oficial o ordonanta de urgenta care sa anuleze controversatul formular, el ramane in vigoare.Citeste mai multe despre:Declaratia 600 se amana pana in martie si ar putea sa dispara de tot. Ce fac cei care au depus deja?Tariceanu: Formularul 600 trebuie modificat substantial. Nemultumirile cetatenilor sunt legitime13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani ...citeste mai departe despre " Tudose spune ca si pe el l-a luat prin surprindere Declaratia 600: Am cerut solutii de la ANAF acum doua saptamani " pe Ziare.com