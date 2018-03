Toate cele 11 tari care au fost scoase de pe lista neagra au fost trecute pe asa-numita "lista gri". Aceasta din urma cuprinde statele care s-au angajat sa isi imbunatateasca practicile in materie de fiscalitate si care fac obiectul unei supravegheri stricte din partea aurotitatilor UE, transmite Reuters."Sunt incantat sa vad ca mai multe jurisdictii si-au luat angajamentul de a-si reforma politicile astfel incat sa remedieze temerile noastre", a afirmat ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, a carui tara detine presedintia rotativa a UE.Ministrii de Finante au decis, totodata, sa includa pe lista neagra a paradisurilor fiscale insulele Saint Kitts si Nevis, Insulele Virgine Americane si Bahamas. Desi si-au dorit sa fie eliminate de pe lista, Guam, Namibia, Palau, Samoa, Samoa Americana si Trinidad-Tobago nu s-au bucurat, inca, de acest privilegiu.Dupa o analiza de aproape un an, in luna decembrie 2017, ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprindea 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Dupa modificarile recente, pe lista neagra se mai afla: Samoa Americana, Guam, Namibia, Palau, Samoa, Trinidad si Tobago Saint Kitts si Nevis, Insulele Virgine Americane si Bahamas.Publicarea acestei liste era asteptata cu nerabdare dupa recentele scandaluri care au scos la iveala numeroase sisteme de evaziune fiscala, de la LuxLeaks la finele lui 2014, Panama Papers in luna aprilie 2016 si Paradise Papers in luna noiembrie 2017.Citeste si:Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)Lista neagra a Uniunii Europene cu paradisuri fiscaleLista neagra a paradisurilor fiscale intocmita de UE continua sa se scurteze ...citeste mai departe despre " UE elimina alte trei state de pe lista neagra a paradisurilor fiscale. Cine a mai ramas " pe Ziare.com