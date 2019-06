Ultimele noutati fiscale si legislative din context national si european in 2019, dezbatute la Tax & Finance Forum, Bucuresti

Am discutat alaturi de invitatii nostri ultimele noutati legate de modificarile fiscale, am analizat tendinte si politici fiscale la nivel international, precum si armonizarea legislatiei romanesti la contextul european, principalele aspecte privind impozitele directe si impozitele indirecte, modificari si reglementari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala.Prima zi a conferintei a vizat trei sesiuni de discutii, iar prima dezbatere a abordat evolutiile recente in fiscalitatea internationala - ATAD, MLI, CC (C) TB, ce presupune intocmirea dosarelor preturilor de transfer, ce prevede Directiva 2006/112/CE in prezen si viitor, dar si aspecte ce vizeaza procedura de regularizare a obligatiilor fiscale.a abordat evolutiile recente in fiscalitatea internationala - ATAD, MLI, CC (C) TB: "face parte dintr-un pachet al Comisiei Europene de masuri impotriva evitarii obligatiilor fiscale, iar scopurile adoptarii acestei masuri este combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligatiilor fiscal si oferirea unui cadru comun la nivelul UE pentru punerea in aplicare a rezultatelor proiectului OCDE/G20 impotriva erodarii bazei impozabile si transferului profiturilor (BEPS) ."In ceea ce priveste MLI, Anca afirma ca "MLI reprezinta un instrument multilateral dezvoltat si negociat intr-un grup ad-hoc (de peste 100 tari) constituit la nivelul OCDE ca urmare a planului de actiune de abordare a BEPS (actiunea nr. 15 din planul BEPS se refera la MLI) ."Despre proiectul CC (C) TB, AndraCasu sustine ca "acesta este impartit in 2 propuneri separate de Directive (CCTB si CCCTB), a caror implementare se doreste a fi facuta in 2 etape succesive:- Directiva privind baza de impozitare comuna (CCTB), urmata de- Directiva privind consolidarea transfrontaliera a rezultatelor fiscale in randul membrilor aceluiasi grup (CCCTB) ".In continuare,a vorbit despre noutatile cu privire la procedura de regularizare a obligatiilor fiscale, care se aplica in oricare dintre situatiile "in care se reconsidera/ reincadreaza forma unei activitati, indiferent daca se realizeaza translatarea obligatiilor fiscale; in situatii in care are loc de la o persoana fizica/juridica la alta persoana fizica/juridica. Exista si urmatoarele exceptii: in cazul impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, activitatile sunt incadrate ca activitati independente voluntar de catre contribuabil si se aplica in relatia cu o persoana juridica."Al treilea invitat,a abordat tematica preturilor de transfer si care sunt etapele parcurse pentru obtinerea unui acord de pret in avans: "Contribuabilii mari nu mai trebuie sa pregateasca anual dosarul preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioada acoperite de acord. Prima etapa reprezinta depunerea unei cereri si a documentatiei in cadrul intalnirii preliminare, urmata de analiza documentatiei de catre autoritatile fiscale, intrebari suplimentare si clarificari. Urmeaza emiterea acordului de pret in avans si mai apoi, raportul anual asupra modului de implementare a acordului de pret in avans."In incheierea primei sesiuni de discutii,a adus in discutie aspecte legate de Directiva 2006/112/CE: noile reguli privind tranzactiile intracomunitare de bunuri, care sunt atributiile persoanei impozabile certificate si ce presupun solutiile rapide (Quick Fix) . "Furnizorul va efectua o livrare intra-unionala (locul livrarii fiind locul unde sunt situate bunurile atunci cand se incheie transportul), iar furnizorul va colecta TVA fara a se inregistra in scopuri de TVA; caz in care, clientul va deduce TVA facturat de furnizorul roman prin decontul de TVA."Cea de-a doua sesiune a discutiilor in cadrul conferintei au inceput alaturi de, care a abordat contextual preturilor de transfer in context european: "Taxarea companiilor "digitale" - tot mai multe voci din Uniunea Europeana propun taxarea acestora in functie de locul unde sunt obtinute veniturile (una dintre actiunile BEPS), ceea ce va conduce la o reorganizare a fluxurilor de servicii intra-grup."Alina a mentionat de asemenea, ce prevede si presupune operatiunea Iceberg si contextul european / global al preturilor de transfer, care sunt societatile cu risc de verificare in ceea ce priveste preturile de transfer, care sunt punctele contestate de inspectori in cadrul inspectiilor fiscale, abordarile acceptate de inspectori in cadrul inspectiilor fiscale, precum si argumentele care pot fi folosite de contribuabili in instanta.Mai departe am stat de vorba cudespre politica comerciala a societatii si despre Directiva UE 2016/1065 privind tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice. "In iunie 2016 a fost adoptata Directiva 2016/1065 de modificare a Directivei TVA in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice, ale carei dispozitii trebuie aplicate de toate statele membre incepand cu 1 ianuarie 2019. In Romania, Directiva 2016/1065 a fost implementata incepand cu 20 Aprilie 2019, prin Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Codului fiscal.Iata care a fost motivatia adoptarii unor reglementari cu privire la cupoanele valorice:* Asigurarea aplicarii unui tratament TVA uniform;* Eliminarea neconcordantelor in ceea ce privesc cupoanele valorice furnizate intre statele membre;* Reducerea riscului de evaziune fiscala;* Necesitatea definirii cupoanelor valorice din punct de vedere TVA pentru evitarea confuziei cu instrumentele de plata."Cel de-al treilea invitat,a mentionat de-a lungul discutiei contextul impactului legislativ (Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne (PSD2), evolutia pietei si cresterea volumului de operatiuni procesate prin societati financiare nebancare, evolutia canalelor digitale, precum si necesitatea interconectivitatii intre sisteme in vederea accesului comun la bazele de date, folosirea mecanismelor de identitate digitala la scara larga si cresterea necesitatii de sisteme care folosesc inteligenta artificiala."In ultimii ani s-au inregistrat progrese semnificative in materie de integrare a platilor de mica valoare in Uniune. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului a completat in continuare cadrul legislativ pentru serviciile de plata prin stabilirea unei limite specifice pentru posibilitatea comerciantilor cu amanuntul de a aplica suprataxe clientilor pentru utilizarea unor anumite mijloace de plata. Aceasta directiva introduce o definitie neutra a acceptarii operatiunilor de plata pentru a reda nu doar modelele traditionale de acceptare, structurate in jurul utilizarii cardurilor de plata, ci si diferitele modele de afaceri, inclusiv pe acelea in care sunt implicati mai multi acceptanti. Acest lucru ar trebui sa asigure o protectie similara pentru toti comerciantii, indiferent de instrumentul de plata utilizat pentru efectuarea platii, in cazul in care activitatea este aceeasi cu acceptarea operatiunilor cu cardul. Serviciile tehnice furnizate prestatorilor de servicii de plata, precum simpla prelucrare si stocare de date sau operarea terminalelor, nu ar trebui sa fie considerate o acceptare.'Alaturi de, am discutat despre implicatiile Brexit, punctand aspectele vamale, achizitiile si livrarile intracomunitare, inregistrarea in scopuri de TVA, reguli de utilizare si exploatare efectiva, deducerea TVA, rambursare TVA (Directiva 13) si impozitarea directa."Marea Britanie reprezinta pentru Romania al 6-lea partener intre statele membre UE in ceea ce priveste comertul total de bunuri, iar la export, Marea Britanie este a 5-a tara intre pietele de destinatie a exporturilor romanesti. Catre UK exportam masini, aparate, echipamente electrice, vehicule, aeronave, materiale textile si imbracaminte, materiale plastice, metale comune, produse alimentare. De aceea, trebuie sa fim atenti la toate aspectele cu impact pentru ceea ce ar putea urma: devalorizarea lirei, recesiune economica, fluctuatii de schimb valutar. De asemenea, ne indreptam atentia si catre reevaluarea lanturilor de aprovizionare si a bunurilor pentru bunurile exportate, precum si catre inregistrarea pentru procedurile vamale."Ultimul speaker din cea de-a doua sesiune a fost, alaturi de care am dezbatut ultimele noutati si provocari vamale, din perspectiva celor doua scenarii de dupa Brexit: "In scenariul 'soft', ne asteptam ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala UE si in piata unica, asta inseamna ca: se aplica principiul liberei circulatiii a marfurilor aplicabil; nu vor fi bariere tarifare in schimburile comerciale dintre UE si Marea Britanie si invers in functie de statutul/originea marfurilor tranzactionate; se aplica un tarif vamal comun UE - UK; efectuarea de formalitati vamale (declaratii vamale) in schimburile comerciale dintre UE si UK (similar cu Turcia); intrucat UK si-a exprimat dorinta de a incheia acorduri comerciale in mod individual, scenariul 'soft' putin probabil sa fie aplicat."A treia dezbatere si ultima din cadrul conferintei Tax & Finance, Bucuresti a inceput alaturi de, care a abordat subiectul contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aceasta a amintit obligatiile operatorilor economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate: "La introducerea pe piata nationala a unui bun, operatorii economici sunt obligati sa detina situatii, intocmite in baza documentelor financiar-contabile si a documentelor justificative si sa detina informatii, distinct pentru fiecare tip de material."In ceea ce priveste reciclarea deseurilor de ambalaje, operatorii economici care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare prin contract incheiat cu OTR, sunt obligati sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje pentru care a predat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale potrivit contractului incheiat. De asemenea, acestia sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, cantitatile de ambalaje totale si pe fiecare tip de material pentru care a predat responsabilitatea cantitatile de deseuri de ambalaje totale si din fiecare tip de material declarate de OTR ca valorificate. Si tot lunar, sa obtina de la OTR, pentru fiecare tip de material, situatia cantitatilor de deseuri, spune Carmen.a adus in discutie subiectul impozitului pe profit si impozitului pe veniturile microintreprinderilor, din perspectiva noutatilor si in conformitate cu prevederile Codului fiscal in 2019. Narcisa aminteste modificarile survenite in mediul legislativ:- Plafoanele privind limitarea deductibiliatii costurilor excedentare ale indatorarii se majoreaza din 2019. Astfel costurile excedentare ale indatorarii care depasesc echivalentul in lei a 1.000.000 euro pot fi deduse la calculul impozitului pe profit in limita a 30% din baza de calcul.In anul 2018 limitele impuse erau de 200.000 euro, respectiv 10% din baza de calcul.- Sunt introduse noi prevederi privind dreptul de reportare al costurilor excedentare ale indatorarii pentru contribuabilii care sunt subiect de fuziune si/sau divizare.- Daca isi inceteaza existenta dreptul de reportare se transfera societatii care preia activele;- Daca nu isi inceteaza existenta, dreptul de reportare se imparte intre societate si cei care preiau partial patrimonial societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate, respectiv cu cele mentinute de societatea cedenta.In incheierea primei zile de conferinta,a vorbit despre modificarea regulilor de procedura fiscala."Modificarile propuse la Codul de Procedura Fiscala vizeaza decizia de solutionare a contestatiei fiscale, care va putea fi revocata la cererea contribuabilului / platitorului, in urmatoarele situatii:- Daca -au omis dispozitii legale relevante care ar fi schimbat fundamental solutia- Daca Comisia Fiscala Centrala ofera o interpretare ulterioara diferita a dispozitiilor legale incidente spetei- Daca practica diferita a ICCJ raportat la solutia contestatiei- Daca hotarare CJUE care este contrara deciziei de solutionare a contestatieiAstfel, revocarea poate fi solicitata pana la pronuntarea instantei de fond si un an de la ramanerea definitiva a solutiei in sistemul cailor administrative de atac."Conferinta a continuat a doua zi cu patru seminarii tematice, ce au abordat cele mai de interes subiecte de fiscalitate pentru mediul de afaceri.Primul seminar s-a desfasurat alaturi de specialistii ATIPIC Solutions, care au abordat subiecte precum cuantificarea riscurilor de preturi de transfer pe tipuri de tranzactii in cazul prezentarii unui dosar de preturi de transfer incomplet / incorect sau a unor studii de comparabilitate intocmite incorect, procesul prin care trece o companie careia ii este solicitat dosarul preturilor de transfer, dar si care este solutia de mijloc pe care auditorul extern ar trebui sa o accepte atunci cand nu este timp pentru pregatirea dosarului preturilor de transfer pana la finalizarea auditului financiar. Seminar sustinut deDespre tendintele si noutatile fiscalitatii anului 2019 participantii au vorbit in cadrul seminarului alaturi de expertii FiNEXPERT Consulting, care au atins subiecte precum: Impozitarea directa: impozit pe profit vs impozit micro, optimizare sau dimpotriva sarcina fiscal; Impozitarea persoanelor fizice 'iluzia simplificarii'; Inspectiile fiscale. Seminarul a fost sustinut deReprezentantiiau adus in atentia invitatilor nostri aspecte legate de TVA - noutatile survenite in ultima perioada, jurisprudenta si practica inspectiilor fiscale in materie de TVA. Ultimul seminar din cadrul conferintei Tax & Finance Forum, Bucuresti s-a desfasurat alaturi desi, care au vorbit despre taxele pe ambalaje - care este determinarea completa a tuturor contributiilor catre AFM, noutatile legislative, ce presupune inspectia AFM si cum ne putem pregati pentru aceasta.Participarea la eveniment a echivalat cu 5 ore de pregatire profesionala pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali.