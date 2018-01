Un centru care ajuta copiii bolnavi de autism risca sa isi inchida portile din cauza schimbarilor fiscale

Zeci de copii vor suferi din aceasta cauza, scrie Bistriteanul.Ana Dragu, presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, a explicat pentru sursa citata ca in acest moment centrul nu beneficiaza de niciun sprijin financiar de la autoritatile locale si judetene, iar serviciile psihologice oferite de centru "nu sunt decontate de statul roman sub nicio forma", in conditiile in care un copil cu autism are nevoie de circa 8 ore de terapie comportamentala pe zi.In plus, copiii sunt incadrati in invatamantul de masa cu insotitori scolari, formati si platiti tot cu ajutorul banilor adunati si oferiti de parinti."Cum am reusit? Pai, foarte greu, tarandu-ne de la o luna la alta, cu un contabil minunat care a facut 90% din volumul de munca necesar, gratuit, incadrandu-ne intr-un buget care era format din 20% sponsorizari de la firme mici si 80% fonduri provenite din declaratiile de 2% din impozitul pe venit, colectate de parinti si depuse anual la administratiile financiare", a mai spus aceasta.Din cauza schimbarilor fiscale, insa, centrul Micul Print risca sa isi inchida portile. De exemplu, sponsorii mari trebuie sa aiba o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro."Adio, asadar, prietenilor si antreprenorilor care ne-au sprijinit sporadic, cu cat si-au permis, cand si-au permis. Adio, 20% din buget. O sa ziceti, bine, dar va salveaza formularele de 2% si dorinta cetatenilor de a sustine activitatea voastra atat de importanta pentru comunitate. Ei bine, nu. Nu le mai avem nici pe alea", a explicat Ana Dragu, referindu-se la alte conditii suplimentare impuse de ANAF.Pana acum, parintii copiilor cu autism din toata tara adunau anual formulare 230 de la rude, prieteni, cunostinte, colegi sau diferiti cetateni. Formularele se centralizau si se depuneau la ANAF, banii fiind apoi virati prin trezorerii.Mai nou, insa, ONG-urile nu mai pot depune formulare 230 in numele contribuabililor decat cu procuri notariale pe fiecare formular (mai costisitoare de multe ori decat suma virata in baza unui formular), scrie sursa citata.De asemenea, parintii nu mai pot nici ei depune formularele adunate de la prieteni sau cunostinte decat daca... citeste mai departe despre " Un centru care ajuta copiii bolnavi de autism risca sa isi inchida portile din cauza schimbarilor fiscale " pe Ziare.com