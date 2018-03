Un director de la Fisc a explicat, in premiera, de ce statul recupereaza asa de greu bunurile confiscate de la marii corupti

Directorul adjunct al Directiei Executari Silite Cazuri Speciale din ANAF, Toni Avram, a explicat ca structura din care face parte se ocupa de recuperarea prejudiciilor in marile dosare de coruptie sau crima organizata."Eu sunt cel de la munca de jos, de la baza", a explicat acesta cu ce se ocupa. Este pentru prima data cand un oficial din cadrul Ministerului de Finante explica public ce face statul roman pentru recuperarea prejudiciilor si cu ce piedici se confrunta. Structura aceasta din ANAF se ocupa de recuperarea prejudiciilor si a confiscarilor in baza deciziilor definitive pronuntate de instanta.Declaratiile au fost facute la o dezbatere la care au luat parte magistrati, diplomati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema recuperarii prejudiciilor.Citeste si Kovesi: Un condamnat prefera sa stea mai mult in inchisoare, dar sa nu i se confiste avereaCare sunt hibele sistemuluiToni Avram a explicat ca in cadrul Directiei Executari Silite Cazuri Speciale din ANAF exista un numar de peste 20.000 de dosare de executare silita, derivate din hotarari judecatoresti, pronuntate in materie penala."Aceste creante provenite din savarsirea de infractiuni au un caracter cert ca si suma stabilita, dar un caracter incerct ca suma ce urmeaza a fi recuperata. (...) S-a creat impresia ca sunt indisponibilizate sume de bani in conturi si Agentia Fiscala nu are capacitatea de a le retrage din conturile debitorului si de a-si atinge prejudiciul. Nu, departe gandul de aceste aspecte", a explicat Avram care este realitatea, de fapt.Potrivit acestuia, procurorii pun masuri asiguratorii instituite asupra unor bunuri in cursul urmaririi penale si asupra unor sume de bani. "Aceste masuri asiguratorii nu conduc intotdeauna la recuperarea prejudiciului. Aici avem mai multe aspecte: bunurile sunt ipotecate in favoarea altor creditori, nu am primit niciun raport de evaluare. (...) In hotarare nu sunt trecute datele de identificare ale debitorului, numai numele si prenumele. Daca dai cautare in baza de date din Evidenta Populatiei dupa nume si prenume, apar 1.000 de persoane. Nu sunt trecute CNP-uri.Mentionez aceste aspecte simple, ca ele conduc la o activitate in plus si necesita implicare a resurselor umane si ale timpului", a enumerat Avram, p ...citeste mai departe despre " Un director de la Fisc a explicat, in premiera, de ce statul recupereaza asa de greu bunurile confiscate de la marii corupti " pe Ziare.com