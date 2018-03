Un milion de contribuabili vor depune declaratia unica pentru persoanele fizice

Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei, numarul estimat de contribuabili care vor depune Declaratia unica este de 964.166.Astfel, anul trecut au depus declaratia 200 - 498.887 de persoane, Declaratia 201 - 1.807, Declaratia 220 activitati independente - 344.097, Declaratia 220 cedare folosinta bunuri - 195.556.Numarul de contribuabili pentru care s-au emis decizii de impunere in baza veniturilor declarate in anul anterior - activitati independente este de 221,905, al celor pentru care s-au emis decizii de impunere in baza documentelor depuse (contracte de inchiriere) in anul anterior - pentru cedare folosinta bunuri - chirii in lei - 144.595.Numarul de contribuabili care au depus in anul 2017 declaratia 221 a fost de 156.991, Declaratia 600 - 77.414, iar la Declaratia 604 - 120.760.Cifrele se bazeaza pe CNP-ul unic al persoanelor fizice, care este luat in considerare o singura data, indiferent daca a depus una sau mai multe declaratii de acelasi tip.Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP).In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma estimarii veniturilor, acestea pot fi oricate ca numar sau valori pana la data de 31 martie a anului urmator veniturilor.Pentru anul in curs, formularul unic va putea fi depus pe suport de hartie pana pe 15 mai. Din urmatoarea zi, acest lucru se va putea face si online."Pentru anul 2018 se afla in analiza posibilitatea introducerii unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscale datorate. Daca declaratia se depune prin Spatiul Virtual Privat, bonificatia este de 10% daca suma este achitata integral pana la 15 iulie 2018.De asemenea, se acorda o bonificatie de 5%, daca obligatiile fiscale sunt achitate integral pana la 30 septembrie", se arata in document.Daca declaratia se depune pe suport de hartie si se platesc obligatiile pana la 15 iulie, bonificatia este de 5% si de 2% pana la 30 septembrie, mentioneaza MFP.In anul 2018, pana la termenul de depunere a declaratiei unice, respe ...citeste mai departe despre " Un milion de contribuabili vor depune declaratia unica pentru persoanele fizice " pe Ziare.com