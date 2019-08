Un senator USR acuza Guvernul ca i-a copiat initiativa privind taxarea bauturilor racoritoare

"Guvernul a anuntat ca intentioneaza accizeze bauturile racoritoare indulcite avand un continut de zahar adaugat mai mare de 5g/100ml, copiind, practic, initiativa legislativa depusa, anul trecut, de senatorul USR Adrian Wiener, propunere trecuta tacit de Senat si respinsa de Camera Deputatilor", se arata intr-un comunicat al USR remis joi.Uniunea subliniaza ca au fost copiate pana si pragurile de accizare."Propunerea Guvernului copiaza pana si pragurile de accizare din initiativa legislativa a senatorului USR Adrian Wiener, dupa cum urmeaza: nu se percepe acciza pentru bauturile indulcite cu un continut mai mic de 5 g/100 ml zahar liber adaugat; acciza in cuantum de 0,33 bani/litru pentru bauturile cu un continut de zahar adaugat intre 5 si 8 g/100 ml; acciza in cuantum de 1 leu/litru pentru bauturile cu un continut de zaharuri de peste 8 g/100 ml", precizeaza comunicatul.Senatorul USR Adrian Wiener sustine ca nu este prima data cand social-democratii copiaza initiative, dar de data aceasta au luat o idee benefica romanilor, pentru ca va incuraja consumul de produse naturale.Totusi, subliniaza Wiener, este foarte important ca suma colectata sa fie folosita pentru reformarea sistemului de sanatate, nu la plata pensiilor speciale."PSD face ce stie mai bine, sa copieze. De aceasta data, macar, au copiat o idee benefica romanilor: va duce la scaderea consumului de sucuri indulcite si incurajarea consumului de produse naturale, mai sanatoase; va incuraja obiceiurile sanatoase de consum, in special la copii si, nu in cele din urma, va aduce peste 1,4 miliarde lei (300 de milioane de euro).Sper ca suma astfel colectata sa fie folosita in cadrul sistemului de sanatate, la finantarea programelor de diabet, si nu folosita la acoperirea gaurilor din buget si la plata pensiilor speciale", spune Wiener.Proiectul legislativ al senatorului Adrian Wiener a fost adoptat tacit de Senat, in noiembrie 2018, dar in aprilie 2019 a fost respins, in Camera Deputatilor, unde doar deputatii USR au votat in favoarea lui.Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o ordonanta de urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, p ...citeste mai departe despre " Un senator USR acuza Guvernul ca i-a copiat initiativa privind taxarea bauturilor racoritoare " pe Ziare.com