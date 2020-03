Sindicat: Angajatii de la Finante sunt lasati sa se descurce singuri in fata epidemiei. ANAF a luat masuri de protectie, dar se formeaza cozi afara

Intr-un comunicat remis miercuri seara tarziu Ziare.com, sindicatul transmite ca, desi ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul dispune de resurse si instrumente, "tocmai pentru angajatii aflati in subordinea acestuia nu au fost asigurate mijloacele minime necesare si nu beneficiaza de masuri elementare de protectie impotriva acestei epidemii"."Astfel, salariatii institutiei din cadrul birourilor vamale de frontiera trebuie sa faca fata singuri provocarilor acestui fenomen, fara a beneficia de un minim ajutor din partea ministerului. Pentru a-si asigura cat de cat o protectie corespunzatoare acestia apeleaza la mijloace proprii sau la mila altor institutii publice, cum sunt directiile de sanatate publica.In ceea ce priveste angajatii administratiilor fiscale, nici ei nu beneficiaza de vreo masura de protectie si pentru a preintampina unele pericole ce pot aparea in astfel de situatii s-a recomandat cetatenilor sa foloseasca, in relatia cu Fiscul, mijloacele electronice de comunicare la distanta", precizeaza documentul.Potrivit sursei citate, cel mai mult au de suferit angajatii de la Directia Generala Antifrauda Fiscala."Astfel, functiile de inspectori antifrauda au fost eliminate printr-o hotarare de guvern si drept urmare vor trece printr-o reorganizare, iar in aceste zile marea majoritate a lor au fost relocati si isi desfasoara activitatea la frontierele tarii.Avand in vedere ca nu beneficiaza de o minima protectie in fata acestei epidemii si exista sanse mari de a se imbolnavi, conducerea institutiei a luat "preventiv" decizia de a se pregati cate doi inlocuitori pentru fiecare dintre acestia.In aceasta perioada de cumpana pentru sanatatea fiecarui membru al societatii romanesti, organizatia noastra a solicitat inca de la inceput asigurarea mijloacelor de protectie impotriva epidemiei si desi am fost asigurati ca vor fi disponibile mijloacele necesare cu sprijinul institutiilor in cauza, pana in prezent nu s-a intamplat mai nimic", se arata in comunicat.Prin urmare, Sindicatul National Meridian cere ca Ministerul Finantelor Publice sa contribuie cu cele necesare protejarii sanatatii tuturor cetatenilor acestei tari si implicit a propriilor angajati.Cozi la ANAFTotusi, conducerea ANAF (Agentia Nationala de Ad ...citeste mai departe despre " Sindicat: Angajatii de la Finante sunt lasati sa se descurce singuri in fata epidemiei. ANAF a luat masuri de protectie, dar se formeaza cozi afara " pe Ziare.com