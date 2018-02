Universul paralel in care lucrurile stau bine: Cat de reale sunt declaratiile ministrului Muncii, Olguta Vasilescu?

"Ma bucur sa constat ca reprezentantii din mediul privat au recunoscut, astazi, ca nu a fost o problema cu transferul contributiilor, in sensul sa scada netul angajatilor, asa cum se spunea, sa scada salariile la doua milioane de angajati si tot felul de aberatii de felul acesta.Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat sa constat ca ne dau dreptate, in sensul ca nu au scazut neturile la angajati, ca au ramas ca si anul trecut sau au fost cresteri oarecare", a spus luni Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii nu a precizat ce angajatori si cand au facut aceste declaratii.Avand in vedere ca toate declaratiile din mediul de afaceri consemnate pana atunci (de la investitori mari romani si straini, IMM-uri etc) erau critice cu masura trecerii contributiilor, considerata fara sens si generatoare de probleme cu angajatii si birocratie, am incercat sa aflam care erau acei reprezentanti multumiti din mediul privat.Ce am aflat este ca la intalnirea CNSLR Fratia, nu a participat niciun reprezentant al angajatorilor din mediul privat.Nu a participat niciun reprezentant al angajatorilor din mediul privat, doar angajati, a declarat, pentru Ziare.com, vicepresedintele Confederatiei, Sebastian Oprescu, care a adaugat ca, din contra, mediul privat este nemultumit de modificarile aduse de "revolutia fiscala"."Angajatori nu au fost, au fost angajati ai domeniului privat sau lideri de sindicat ai acestora. In confederatia CNSLR Fratia sunt relativ multi angajati sau reprezentanti ai angajatilor din domeniul privat, in mod deosebit din zona gazului, energiei, deci cumva multinationale.La aceste multinationale, unii dintre angajatori au dat pe respectiva perioada, pana cand apare legea care statueaza Codul Fiscal, niste bonusuri. Altele au modificat contractele de munca in sensul ca le-au transferat aceste sume aferente contributiilor. Dar este o parte din domeniul privat, domeniul privat inseamna mult mai mult. Ceea ce discut eu acum este pentru 3-4 multinationale.In rest, marea masa a agentilor economici, care insumeaza undeva la 600 de mii, nu stim la ora actuala cum au procedat. Este adevarat ca exista nemultumiri. ...citeste mai departe despre " Universul paralel in care lucrurile stau bine: Cat de reale sunt declaratiile ministrului Muncii, Olguta Vasilescu? " pe Ziare.com