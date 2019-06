USR propune scaderea contributiilor sociale si de sanatate pentru angajatii part-time

Initiativa propune abrogarea articolul care face referire la contributia asigurarilor sociale datorate de catre persoanele fizice "care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ".In expunerea de motive, senatorii arata ca una dintre problemele cu care se confrunta sistemul fiscal din Romania ramane lipsa de predictibilitate, adaugand si lipsa de fundamentare a multiplelor masuri adoptate. Totodata, sunt invocate actele normative adoptate fara consultare prealabila si lipsa urmaririi de catre institutie sau autoritate publica a efectelor acestora "pe teren"."O astfel de propunere a fost si Ordonanta de Guvern nr. 4/2017, prin care a fost inclusa obligatia platii contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate (CAS si CASS) la nivelul unui salariu minim brut pe tara pentru contractele individuale de munca cu norma partiala. Alte acte normative adoptate dupa acel moment, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.79/2017, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2018, au produs o adevarata revolutie fiscala. Una dintre cele mai contestate modificari aduse de "revolutia fiscala", atat de catre angajati cat si de catre angajatori, ramane cresterea contributiilor de asigurari sociale si de sanatate pentru contractele cu norma partiala la nivelul unui salariu minim brut pe tara aplicabil unui contract cu norma intraga de lucru", se arata in proiectul depus la Senat.Prin urmare, va fi abrogat si articolul care face referire la utilizarea, in aceeasi perioada, "a mai multor valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege, se va lua in calcul valoarea salariului minim brut pe tara prevazuta pentru categoria de perso ...citeste mai departe despre " USR propune scaderea contributiilor sociale si de sanatate pentru angajatii part-time " pe Ziare.com