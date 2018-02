USR propune solutii pentru a limita haosul generat de revolutia fiscala: Sa nu ii mai tratam pe antreprenori ca potentiali infractori!

Deputatul Claudiu Nasui spune ca Uniunea Salvati Romania ar dori sa respinga ordonanta 79, dar nu poate face asta pentru ca ar insemna ca mediul privat sa sufere si mai mult."Am ajuns in situatia in care suntem fortati sa carpim ce a stricat guvernul. Ne-am dori sa respingem OUG 79, dar nu putem sa facem asta deoarece ar insemna ca mediul privat sa sufere si mai mult. In luna decembrie economia privata a fost practic fortata de guvern sa schimbe repede toate contractele de munca (semnaturi de anexe, inregistrari la ITM, birocratie, costuri, etc.). Daca OUG 79 s-ar respinge, ar trebui ca economia sa treaca din nou prin tot acest calvar pentru a re-modifica salariile brute, de data aceasta scazand salariul brut", a explicat deputatul USR Claudiu Nasui.Astfel, el prezinta cateva amendamente pe care le va sustine USR:1) Pentru a rezolva problema angajatilor care lucreaza part-time si incaseaza sume derizorii dupa transferul contributiilor, USR propune eliminarea prevederii neconstitutionale de impozitare la nivelul salariului minim de 8 ore a muncii part-time. Din cauza acestei prevederi, introduse teoretic pentru a combate evaziunea, zeci de mii de oameni care lucrau part-time cu salarii mici au ajuns sa aiba salarii nete negative. In aceste conditii, multi vor incepe sa munceasca la negru sau chiar sa nu mai munceasca deloc.2) Pentru persoanele scutite de impozit pe venit (IT-isti, cercetatori, angajati sezonieri din HORECA, persoane cu handicap) care pierd 7% din salariu prin aplicarea OUG 79, USR propune revenirea la cota de CASS de 5.5%, astfel incat veniturile nete ale acestor categorii de angajati sa nu fie afectate. Solutia guvernului care a propus o schema de ajutor de stat este una birocratica si greoaie, care va crea mai multe complicatii.3) Pentru a scapa de aberanta declaratie 600, USR are amendamente prin care ANAF-ul sa nu o mai solicite de la persoanele ale caror venituri au fost deja raportate. Astfel, oamenii platiti pe drepturi de autor, cei care incaseaza dividende sau au chirii sa nu mai fie obligati sa depuna declaratia 600. Propunem ca doar contribuabilii care isi doresc sa plateasca CAS la un nivel mai mare decat nivelul salariului minim din economie sa trebuiasca sa mearga sa depuna efectiv declaratia 600. Pentru restul, ANAF-ul va considera ca au ales sa plateasca CAS-ul la nivel ...citeste mai departe despre " USR propune solutii pentru a limita haosul generat de revolutia fiscala: Sa nu ii mai tratam pe antreprenori ca potentiali infractori! " pe Ziare.com